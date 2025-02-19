Жилищные сертификаты в Курской области: деньги есть, но есть и проблемы

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Курской области активно продолжается программа предоставления жилищных сертификатов для жителей приграничных районов. С момента её запуска уже выдано 6697 сертификатов, из которых 2023 успешно использованы. Только за прошлую неделю было выдано 219 сертификатов, а 42 семьи смогли найти новое жильё.

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На последнем заседании регионального правительства врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что слухи о приостановке выдачи сертификатов не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что в бюджете предусмотрены все необходимые средства для продолжения программы, сообщает "Царьград".

Врио заместителя губернатора Владимир Базаров озвучил, что на компенсацию за потерю жилья выделено 4,737 миллиарда рублей. Эти деньги гарантируют продолжение программы, а власти работают над ускорением формирования учетных дел, чтобы помочь большему числу жителей в кратчайшие сроки.

Несмотря на активность, скорость подготовки документов всё ещё оставляет желать лучшего. За прошлую неделю было подготовлено всего 99 учетных дел, что врио заместителя губернатора назвал недостаточным.

Он призвал муниципальные власти активизироваться, чтобы процесс оформления сертификатов стал более оперативным.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.



Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных. Жильё может быть постоянным, полупостоянным или непостоянным.



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