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Неожиданная польза: зачем класть лавровый лист в стиральную машину

1:22
Недвижимость

Лавровый лист, который мы привыкли считать лишь ароматной добавкой к блюдам, оказывается, имеет намного больше возможностей.

лавровый лист
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
лавровый лист

Его антибактериальные свойства и богатство питательных веществ делают его незаменимым помощником не только на кухне, но и в бытовых заботах, включая стирку.

Почему стоит попробовать лавровый лист при стирке?

Лавровый лист нейтрализует стойкие запахи и делает одежду свежей и мягкой. Также листья эффективно очищают барабан машины, удаляют накопившиеся неприятные запахи и предотвращают образование плесени.

Состав лаврового листа включает антиоксиданты, антибактериальные и противогрибковые элементы, которые безопасно воздействуют на ткани и технику.

Как использовать лавровый лист при стирке?

Поместите 3-5 лавровых листьев в тканевый мешочек или сетку для деликатной одежды и положите их в барабан перед началом стирки. Это сохранит ваши вещи чистыми и свежими.

Дополнительные советы

Лавровый лист отпугивает моль и других насекомых. Положите несколько листьев в тканевый мешочек и разместите в шкафах.

Кроме того, можно использовать листья как натуральный освежитель для помещений, пишет Marie Claire.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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