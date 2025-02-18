Неожиданная польза: зачем класть лавровый лист в стиральную машину

Лавровый лист, который мы привыкли считать лишь ароматной добавкой к блюдам, оказывается, имеет намного больше возможностей.
Его антибактериальные свойства и богатство питательных веществ делают его незаменимым помощником не только на кухне, но и в бытовых заботах, включая стирку.
Лавровый лист нейтрализует стойкие запахи и делает одежду свежей и мягкой. Также листья эффективно очищают барабан машины, удаляют накопившиеся неприятные запахи и предотвращают образование плесени.
Состав лаврового листа включает антиоксиданты, антибактериальные и противогрибковые элементы, которые безопасно воздействуют на ткани и технику.
Поместите 3-5 лавровых листьев в тканевый мешочек или сетку для деликатной одежды и положите их в барабан перед началом стирки. Это сохранит ваши вещи чистыми и свежими.
Лавровый лист отпугивает моль и других насекомых. Положите несколько листьев в тканевый мешочек и разместите в шкафах.
Кроме того, можно использовать листья как натуральный освежитель для помещений, пишет Marie Claire.
Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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