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Город мечты в пустыне: в Саудовской Аравии началось строительство 170-километрового мегаполиса

1:28
Недвижимость

Саудовская Аравия приступила к реализации одного из самых амбициозных проектов в мире — строительства 170-километрового мегаполиса The Line. Первая фаза, названная Hidden Marina, началась.

Флаг Саудовской Аравии
Фото: commons.wikimedia.org by Paasikivi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Саудовской Аравии

Размеры и структура

Hidden Marina протянется на 2,5 км в длину и будет возвышаться на 500 м. Она будет состоять из трёх модульных сегментов с зеркальными фасадами. Общая застроенная площадь составит 21 млн м², что в разы превышает площадь Бурдж-Халифа.

Население и инфраструктура

В городе планируется разместить 200 000 жителей, для которых построят более 80 000 жилых домов, 9000 гостиничных номеров, а также объекты городской инфраструктуры: школы, полицейские участки, пожарные станции, коммерческие и торговые зоны.

Технологии будущего

The Line будет использовать системы видеонаблюдения на основе ИИ для управления энергопотреблением и поддержания городской среды. Концепция города предполагает доступ ко всем повседневным нуждам в радиусе пяти минут ходьбы, а также высокоскоростной транспорт.

Особенности

На самом верхнем этаже Hidden Marina построят футуристический стадион, который примет футбольный Чемпионат мира 2034 года, пишет New Atlas.

Уточнения

Сау́довская Ара́вия — крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге и омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем — на западе.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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