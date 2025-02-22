Креативная и при этом простая идея для оформления стен: эффект мазанки и жатая упаковочная бумага

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт квартиры или дома — это не только длительный процесс, но и значительные финансовые затраты. Часто владельцы недвижимости обращаются за помощью к строительным бригадам, так как без их участия сложно выполнить отделочные работы качественно.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт

Среди дорогих видов работ — штукатурка и поклейка обоев. Однако обычная шпаклёвка тоже требует вложений, но её можно выполнить самостоятельно.

Один из оригинальных способов отделки стен — эффект "мазанки". Такой вид отделки доступен даже для тех, кто не имеет опыта в ремонте.

Для создания эффекта "мазанки" вам понадобятся только ваши руки и перчатки для защиты. Нанесите штукатурку на стену широкими движениями, а затем размазывайте её по поверхности руками. Когда штукатурка высохнет, покрасьте стену в белый цвет.

Ещё один интересный способ отделки стен — использование жатой упаковочной бумаги. Этот метод позволяет скрыть дефекты поверхности. Сформируйте бумагу в виде морщинок для стильного эффекта. После высыхания стены покрасьте её губкой для посуды и нанесите слой лака.

Уточнения

Стена́ — структурный элемент в архитектуре и строительстве, создающий внешний периметр здания или помещения в виде вертикальной ограждающей конструкции, отделяющей помещение от окружающего пространства или соседних комнат.





Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения, предметно-пространственной среды и деятельности человека.



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