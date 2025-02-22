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Что важнее для жителей регионов при переезде в Москву — культурная жизнь, медицина или деньги?

1:24
Недвижимость

Многие жители регионов (31%) считают культурную жизнь Москвы одним из ключевых факторов, влияющих на их решение о переезде. Согласно опросу, проведенному компанией Regions Development, для них развлечения и доступ к культурным мероприятиям важнее высокого дохода, качественной медицины и образования.

Москва, вид на район Якиманка
Фото: commons.wikimedia.org by Gennady Grachev from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Москва, вид на район Якиманка

Для 30% опрошенных уровень заработной платы и перспективы карьерного роста имеют большее значение, в то время как для 19% важен доступ к качественной медицинской помощи и образованию для детей.

Желание начать жизнь с чистого листа в крупном городе также играет важную роль (8%), даже превышая стремление быть ближе к родственникам (7%), сообщает Газета.Ru.

По мнению специалистов, это указывает на растущий спрос на жилье, ориентированное на активный образ жизни и разнообразные возможности для досуга. В то же время другие факторы, такие как инфраструктура, московская прописка, социальные программы, образование и возможности для открытия бизнеса, имеют меньшее значение (от 1% до 5%), что может свидетельствовать о высокой конкуренции в этих областях и трудностях с получением соответствующих преимуществ, отметили в пресс-службе компании.

В опросе участвовали 1,5 тысячи жителей регионов.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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