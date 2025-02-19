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Как правильно чистить холодильник уксусом? Рассказываем все хитрости

1:15
Недвижимость

В этой статье мы расскажем, как правильно чистить полки и поверхности уксусом.

Полки холодильника
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Полки холодильника

Как правильно чистить

Прежде чем приступить к уборке, отключите холодильник от сети. Этот шаг также поможет вам в случае, если вам потребуется его разморозить. Смешайте 6-9% столовый уксус с теплой водой в соотношении 1:1.

Для этого берут пластиковый тазик или стеклянную миску. Лучше не использовать эмалированную или металлическую посуду. Можно налить жидкость в пульверизатор, так практичнее. Если вы используете эссенцию, то растворите столовую ложку ее в теплой воде.

Чтобы почистить холодильник столовым уксусом, смешайте его с таким же количеством воды. Приготовленным раствором протрите поверхности, а затем удалите остатки чистой влажной тряпкой. После этого оставьте холодильник открытым на пару часов.

Такой способ не только очистит от загрязнений, но и поможет избавиться от неприятных запахов.

Чтобы удалить особо стойкие, липкие пятна, можно использовать пищевую соду в качестве абразива. Для этого используют средство с небольшим количеством воды — пару капель.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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