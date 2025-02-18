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Россиянам назвали ловушки при покупке квартиры в рассрочку

1:26
Недвижимость

При покупке квартиры в рассрочку россияне рискуют не только потерять вложенные средства, но и само жилье. Специалисты выделяют основные опасности, связанные с такими сделками в сфере недвижимости.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Одним из главных рисков для покупателей является краткосрочный период выплат. Многие застройщики предлагают рассрочку на срок от одного до трех лет, что, в свою очередь, влечет за собой значительные ежемесячные платежи. Например, если рассмотреть рассрочку на два года для квартиры стоимостью 5 миллионов рублей, то ежемесячный платеж составит примерно 208 тысяч рублей, без учета процентов, передают "Известия".

Кроме того, если покупатель не сможет своевременно внести платеж, это может стать причиной увеличения процентной ставки или даже расторжения договора. Об этом предупреждает Максим Наумов, сертифицированный эксперт по недвижимости.

Существует также риск при оформлении последующей ипотеки, когда объект будет готов. Невозможно заранее предугадать условия, при которых можно будет получить кредит, поскольку неизвестно, произойдет ли снижение ставок, на которое рассчитывают многие покупатели, а также будут ли действовать льготные программы, такие как семейная ипотека. Эти аспекты прояснил старший финансовый советник ИК Fontvielle Владислав Плитинь.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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