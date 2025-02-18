Ваши ножницы тупые? Эти 7 способов мгновенно вернут им остроту

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Ножницы — один из самых востребованных инструментов в быту, но со временем их лезвия тупятся. Можно, конечно, просто купить новые, но качественные модели стоят дорого, а дешёвые быстро выходят из строя. Если ножницы перестали резать, можно попытаться их восстановить без посещения мастерской. Разбираем самые эффективные методы!

Фото: freepik is licensed under Public Domain Ножницы

1. Проверьте крепление — возможно, дело не в заточке

Если ножницы "жуют" ткань или бумагу, но при этом лезвия на ощупь острые, проблема может быть в ослабленном креплении.

Как исправить:

Подтяните винт с помощью отвёртки. Если крепление болтовое, дополнительно используйте плоскогубцы.

При заклёпочном соединении слегка постучите по фиксатору молотком, положив ножницы шляпкой вниз на твёрдую поверхность.

Проверьте ход лезвий: если он стал тугим, добавьте каплю масла.

2. Как заточить ножницы на точильном круге

Самый качественный способ — использование электрического точила. Он подходит даже для садовых и строительных ножниц.

Правильная техника:

Разберите ножницы, если это возможно.

Очистите лезвия спиртом от загрязнений.

Выдерживайте угол 60-75° (у канцелярских — около 90°).

Двигайте лезвие плавно по направлению к себе или от оси к кончику, не меняя наклон.

Внутреннюю сторону лезвий не точите!

После заточки соедините половинки и проверьте качество реза.

3. Альтернативные способы заточки

Если у вас нет электрического точила, попробуйте один из доступных методов.

Точильный камень . Сначала используйте грубую сторону, затем мелкозернистую. Смочите камень маслом или водой и точите лезвия под нужным углом.

. Сначала используйте грубую сторону, затем мелкозернистую. Смочите камень маслом или водой и точите лезвия под нужным углом. Напильник . Подойдёт для садовых и строительных ножниц. Двигайте напильник вдоль режущей кромки, не меняя угол наклона.

. Подойдёт для садовых и строительных ножниц. Двигайте напильник вдоль режущей кромки, не меняя угол наклона. Универсальная точилка . Некоторые модели имеют специальные прорези для ножниц. Достаточно сделать 5-7 движений.

. Некоторые модели имеют специальные прорези для ножниц. Достаточно сделать 5-7 движений. Наждачная бумага . Сложите её шершавой стороной наружу и нарежьте полоски (10-20 раз). Это не только заточит инструмент, но и уберёт заусенцы.

. Сложите её шершавой стороной наружу и нарежьте полоски (10-20 раз). Это не только заточит инструмент, но и уберёт заусенцы. Фольга . Скрутите лист фольги в несколько слоёв и разрежьте его ножницами. Способ даёт кратковременный эффект.

. Скрутите лист фольги в несколько слоёв и разрежьте его ножницами. Способ даёт кратковременный эффект. Стеклянная банка . Проводите лезвиями вдоль горлышка банки, слегка сжимая их, как будто хотите разрезать стекло.

. Проводите лезвиями вдоль горлышка банки, слегка сжимая их, как будто хотите разрезать стекло. Швейная игла. Используйте аналогично банке: проведите по лезвиям несколько раз, слегка сжимая инструмент.

4. Особенности заточки маникюрных, садовых и парикмахерских ножниц

Маникюрные требуют деликатной работы. Лучше использовать алмазный круг на минимальной скорости или маленький напильник.

требуют деликатной работы. Лучше использовать алмазный круг на минимальной скорости или маленький напильник. Садовые желательно разбирать перед заточкой, особенно если они изогнутые.

желательно разбирать перед заточкой, особенно если они изогнутые. Парикмахерские точат только крупнозернистым камнем, чтобы волосы не скользили по лезвиям.

5. Как продлить остроту ножниц

Используйте ножницы строго по назначению (не режьте канцелярскими ножницами ткань, а портновскими — проволоку).

Смазывайте ось раз в полгода каплей масла.

Регулярно дезинфицируйте инструмент, но не кипятите его — это приведёт к коррозии.

Теперь ваши ножницы всегда будут острыми и готовыми к работе!

Уточнения

Но́жницы — инструмент для разрезания относительно тонких материалов. Ножницы состоят из двух лезвий, сходящихся под углом и соединённых пружиной или шарниром.



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