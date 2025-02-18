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Ваши ножницы тупые? Эти 7 способов мгновенно вернут им остроту

3:42
Недвижимость

Ножницы — один из самых востребованных инструментов в быту, но со временем их лезвия тупятся. Можно, конечно, просто купить новые, но качественные модели стоят дорого, а дешёвые быстро выходят из строя. Если ножницы перестали резать, можно попытаться их восстановить без посещения мастерской. Разбираем самые эффективные методы!

Ножницы
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Ножницы

1. Проверьте крепление — возможно, дело не в заточке

Если ножницы "жуют" ткань или бумагу, но при этом лезвия на ощупь острые, проблема может быть в ослабленном креплении.

Как исправить:

  • Подтяните винт с помощью отвёртки. Если крепление болтовое, дополнительно используйте плоскогубцы.
  • При заклёпочном соединении слегка постучите по фиксатору молотком, положив ножницы шляпкой вниз на твёрдую поверхность.
  • Проверьте ход лезвий: если он стал тугим, добавьте каплю масла.

2. Как заточить ножницы на точильном круге

Самый качественный способ — использование электрического точила. Он подходит даже для садовых и строительных ножниц.

Правильная техника:

  • Разберите ножницы, если это возможно.
  • Очистите лезвия спиртом от загрязнений.
  • Выдерживайте угол 60-75° (у канцелярских — около 90°).
  • Двигайте лезвие плавно по направлению к себе или от оси к кончику, не меняя наклон.
  • Внутреннюю сторону лезвий не точите!

После заточки соедините половинки и проверьте качество реза.

3. Альтернативные способы заточки

Если у вас нет электрического точила, попробуйте один из доступных методов.

  • Точильный камень. Сначала используйте грубую сторону, затем мелкозернистую. Смочите камень маслом или водой и точите лезвия под нужным углом.
  • Напильник. Подойдёт для садовых и строительных ножниц. Двигайте напильник вдоль режущей кромки, не меняя угол наклона.
  • Универсальная точилка. Некоторые модели имеют специальные прорези для ножниц. Достаточно сделать 5-7 движений.
  • Наждачная бумага. Сложите её шершавой стороной наружу и нарежьте полоски (10-20 раз). Это не только заточит инструмент, но и уберёт заусенцы.
  • Фольга. Скрутите лист фольги в несколько слоёв и разрежьте его ножницами. Способ даёт кратковременный эффект.
  • Стеклянная банка. Проводите лезвиями вдоль горлышка банки, слегка сжимая их, как будто хотите разрезать стекло.
  • Швейная игла. Используйте аналогично банке: проведите по лезвиям несколько раз, слегка сжимая инструмент.

4. Особенности заточки маникюрных, садовых и парикмахерских ножниц

  • Маникюрные требуют деликатной работы. Лучше использовать алмазный круг на минимальной скорости или маленький напильник.
  • Садовые желательно разбирать перед заточкой, особенно если они изогнутые.
  • Парикмахерские точат только крупнозернистым камнем, чтобы волосы не скользили по лезвиям.

5. Как продлить остроту ножниц

  • Используйте ножницы строго по назначению (не режьте канцелярскими ножницами ткань, а портновскими — проволоку).
  • Смазывайте ось раз в полгода каплей масла.
  • Регулярно дезинфицируйте инструмент, но не кипятите его — это приведёт к коррозии.

Теперь ваши ножницы всегда будут острыми и готовыми к работе!

Уточнения

Но́жницы — инструмент для разрезания относительно тонких материалов. Ножницы состоят из двух лезвий, сходящихся под углом и соединённых пружиной или шарниром.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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