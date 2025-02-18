Как украсить стены без лишних затрат? Простые идеи, которые освежат интерьер

Пустые стены делают интерьер холодным и безликим, но их легко оживить с помощью стильных украшений. Не обязательно тратить большие деньги на картины, панели и дорогие постеры — попробуйте сделать декор самостоятельно! Мы подготовили несколько идей, которые подойдут даже тем, кто далёк от искусства.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Столовая

1. Нарисуйте свою абстрактную картину

Не нужно быть художником, чтобы создать стильное настенное панно. Достаточно холста, акриловых красок, кистей и немного фантазии. Перед началом работы выберите цветовую палитру, которая гармонирует с интерьером.

Какие техники можно использовать?

Геометрические узоры — создавайте формы с помощью малярного скотча.

— создавайте формы с помощью малярного скотча. Абстрактные мазки — экспериментируйте с кистями, губками и шпателями.

— экспериментируйте с кистями, губками и шпателями. Техника заливки (pouring art) — смешайте краску с небольшим количеством воды, вылейте её на холст и дайте краскам свободно смешиваться.

Для придания эффектности можно добавить металлические или золотые акценты. Такой арт-объект будет выглядеть стильно и современно.

2. Украшения из макраме — богемная эстетика в интерьере

Любите уют и натуральные материалы? Макраме — идеальный вариант для декора. Эта техника плетения подходит даже новичкам, а готовые изделия выглядят дорого и эффектно.

Что потребуется?

Натуральные хлопковые нити

Деревянный шест или ветка

Ножницы

Начните с изучения базовых узлов: плоского, крученого, узора в виде ребер. Добавьте бусины, перья или окрасьте некоторые нити в модные оттенки.

3. Галерея из фотографий и постеров

Создайте стильное настенное панно из семейных фото, иллюстраций или винтажных плакатов.

Как добиться гармоничного вида?

Выберите единый стиль (чёрно-белые снимки, минимализм, винтаж).

Комбинируйте рамки разного размера, но в одной цветовой гамме.

Перед тем как прибивать рамки, разложите композицию на полу и найдите лучший вариант.

Оставляйте между изображениями небольшие промежутки (5-10 см) для аккуратного вида.

Дополнительно можно использовать полки и просто прислонять картины к стене — это смотрится современно и позволяет легко менять композицию.

Создавайте уют без лишних затрат!

Любая из этих идей поможет сделать интерьер уютнее и выразительнее. Главное — не бояться экспериментировать!

Уточнения

Макраме́ (фр. macramé, от араб. مقرمة‎ "тесьма, бахрома, кружево" или с тур. — "шарф или салфетка с бахромой") — техника узелкового плетения. Разновидность прикладного искусства.



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