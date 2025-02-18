Как правильно ухаживать за чугунной сковородой: лайфхаки для долговечности

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эти надежные сковороды способны прослужить очень долго, однако они нуждаются в более тщательном уходе, чем изделия из нержавеющей стали или с антипригарным покрытием.

Фото: openverse.org by aMichiganMom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пицца на сковороде

Если вы стремитесь сократить воздействие химических веществ, таких как ПФАС, содержащихся в антипригарных сковородах, или просто хотите иметь надежную посуду, которая будет служить вам долго, чугун — это один из лучших выборов. Тем не менее, для тех, кто только начинает знакомство с такой посудой, чугунные сковороды могут показаться сложными в использовании. Они довольно тяжелые, требуют предварительной обработки и немного более тщательного ухода по сравнению с другими моделями, и именно это может оттолкнуть новичков.

Многие начинающие кулинары задаются вопросом о том, можно ли использовать мыло для очистки чугуна. Существует распространённый миф, который утверждает, что мыло может повредить приправу на чугунной сковороде. На самом деле, небольшое количество мягкого мыла совершенно безопасно для такой посуды.

Важно лишь избегать использования мыла, содержащего щелочь. Именно оно стало причиной возникновения заблуждения о том, что чугун мыть нельзя. После того как вы завершили процесс очистки своей чугунной посуды, постарайтесь быстро и тщательно высушить её с помощью ткани или бумажного полотенца. Не забудьте также нанести тонкий слой масла для защиты. Храните чугунную посуду в сухом месте, защищённом от избыточной влажности. Если у вас есть несколько сковородок, старайтесь размещать меньшие экземпляры в больших, проложив между ними бумажные полотенца. Это поможет эффективно впитывать лишнюю влагу из окружающей среды.

Единственное, чего вам всегда следует избегать, — это мыть чугунную посуду в посудомоечной машине.

Уточнения

Чугу́н — сплав железа с углеродом (и другими элементами), в котором содержание углерода — не менее 2,14 % (точка предельной растворимости углерода в аустените на диаграмме состояний), а сплавы с содержанием углерода менее 2,14 % называются сталью. Углерод придаёт сплавам железа твёрдость, снижая пластичность и вязкость.



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