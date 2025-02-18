Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пенсия в 45 лет? Что россияне планируют делать после завершения карьеры
Дизельные моторы не выдержали, а гибриды продолжают ездить — пора пересмотреть старые стереотипы
Никогда не понимал, зачем замораживать сало, пока не узнал этот факт
Тёплая лимонная вода с ингредиентом, который есть дома: простой ритуал для стройности и крепкого иммунитета
Выдержите ли вы этот трёхминутный челлендж? Планка, которая прокачает ваш корпус и доведёт вас до дрожи
В Риме нашли самую большую люстру в Европе
Какие супы вызывают проблемы с пищеварением
Аккумулятор мощнее – двигатель быстрее: как не купить лишние амперы зря
Достопримечательности Будапешта, которых не найти в путеводителе

Как правильно ухаживать за чугунной сковородой: лайфхаки для долговечности

1:58
Недвижимость

Эти надежные сковороды способны прослужить очень долго, однако они нуждаются в более тщательном уходе, чем изделия из нержавеющей стали или с антипригарным покрытием.

Пицца на сковороде
Фото: openverse.org by aMichiganMom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пицца на сковороде

Если вы стремитесь сократить воздействие химических веществ, таких как ПФАС, содержащихся в антипригарных сковородах, или просто хотите иметь надежную посуду, которая будет служить вам долго, чугун — это один из лучших выборов. Тем не менее, для тех, кто только начинает знакомство с такой посудой, чугунные сковороды могут показаться сложными в использовании. Они довольно тяжелые, требуют предварительной обработки и немного более тщательного ухода по сравнению с другими моделями, и именно это может оттолкнуть новичков.

Многие начинающие кулинары задаются вопросом о том, можно ли использовать мыло для очистки чугуна. Существует распространённый миф, который утверждает, что мыло может повредить приправу на чугунной сковороде. На самом деле, небольшое количество мягкого мыла совершенно безопасно для такой посуды.

Важно лишь избегать использования мыла, содержащего щелочь. Именно оно стало причиной возникновения заблуждения о том, что чугун мыть нельзя. После того как вы завершили процесс очистки своей чугунной посуды, постарайтесь быстро и тщательно высушить её с помощью ткани или бумажного полотенца. Не забудьте также нанести тонкий слой масла для защиты. Храните чугунную посуду в сухом месте, защищённом от избыточной влажности. Если у вас есть несколько сковородок, старайтесь размещать меньшие экземпляры в больших, проложив между ними бумажные полотенца. Это поможет эффективно впитывать лишнюю влагу из окружающей среды.

Единственное, чего вам всегда следует избегать, — это мыть чугунную посуду в посудомоечной машине.

Уточнения

Чугу́н — сплав железа с углеродом (и другими элементами), в котором содержание углерода — не менее 2,14 % (точка предельной растворимости углерода в аустените на диаграмме состояний), а сплавы с содержанием углерода менее 2,14 % называются сталью. Углерод придаёт сплавам железа твёрдость, снижая пластичность и вязкость.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Наука и техника
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море Аудио 
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Еда и рецепты
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена? Аудио 
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Авто
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
После саммита в Париже курс Евросоюза на самоубийство сохраняется Любовь Степушова Британская армия на Украине. Англичан начнут там уничтожать и русские, и ВСУ Дмитрий Плотников Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Иностранные компании начинают массово возвращаться в Россию
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
Эти фрукты опасны для диабетиков: вот какие сладкие плоды поднимают сахар мгновенно
Выходные дни 23 февраля и 8 марта перенесут на другие месяцы
После саммита в Париже курс Евросоюза на самоубийство сохраняется
Озеро Докса: Швейцария встречается с Коринфом в одном из самых красивых пейзажей Греции
Уменьшение морщин за несколько недель: вот что помогает лучше всего
Как правильно ухаживать за чугунной сковородой: лайфхаки для долговечности
Почему кошки могут испытывать стресс? Названы основные симптомы невроза
Готовящаяся к свадьбе с Сердюковым Бородина совершила неромантичный поступок, заявив, что это нормально в наше время
Гости уже за столом? Вот как мгновенно охладить игристое вино
Теперь штрафов нет, но что будет с тарифами? Водители уже волнуются
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.