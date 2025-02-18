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Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Петербурга

2:19
Недвижимость

В феврале 2025 года разница в цене между самым дорогим и самым доступным лотом в Санкт-Петербурге достигла 1400 раз, что стало историческим рекордом для рынка недвижимости. Этот феномен возник в результате появления на рынке миниатюрных студий эконом-класса и одновременного увеличения цен на самые дорогие объекты.

Квартира-студия в Одессе
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квартира-студия в Одессе

В 2024 году в Северной столице начали активно предлагать весьма компактные номера площадью от 7 до 12 квадратных метров. В таких помещениях порой даже одному человеку сложно разместиться — это не преувеличение. Цены на эти студии варьируются от 2 до 3 миллионов рублей. Однако, по данным классификатора Витрина недвижимости Restate, объем такого предложения все еще небольшой по сравнению с общим количеством объектов — всего около 50 лотов, что составляет порядка 2% от всего рынка. Почти все они располагаются в проектах, где происходит перепланировка нежилых зданий под апартаменты.

На вершине списка самых доступных объектов Санкт-Петербурга находится 10-метровая студия в комплексе "Суворовский Максимус", стоимость которой составляет 1,99 миллиона рублей. В ней нет полноценного окна, но имеются санузел, маленький кухонный уголок и даже стиральная машина. Интересно, что в разгар туристического сезона аренда такой студии может достигать 6 тысяч рублей за ночь, согласно данным агрегаторов, сообщает витрина недвижимости Restate. ru.

Стоит отметить, что 10 квадратных метров — это еще далеко не предел жилья. В Петербурге активно происходит реконструкция не только отдельных зданий под апартаменты, но и превращение нежилых помещений (иногда и жилых) в своеобразные мини-отели.

Например, за 2,16 миллиона рублей можно приобрести 7-метровую студию в одном из таких проектов в историческом центре города с планируемой сдачей в начале текущего года. Эту студию можно будет сдавать как самостоятельно, так и с помощью управляющей компании.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг — второй по численности населения город России. Город федерального значения. Административный центр Северо-Западного федерального округа. Основан 16 (27) мая 1703 года царём Петром I. В 1714—1728 и 1732—1918 годах являлся столицей Российского государства.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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