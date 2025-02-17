Жить в этих условиях опасно! Какие квартиры могут нанести вред психическому здоровью?

Если вы проживаете в маленькой квартирке, у вас есть риск депрессии, апатии и повышенной раздражительности. Так считает психолог Наталья Наумова.
Она рассказала, из-за чего популярные сейчас апартаменты площадью до 28 квадратов не стоит выбирать.
"Человек чувствует себя загнанным в клетку. Формируется также чувство беспомощности и невозможности справиться с возникающими трудностями", — цитирует ее "Чемпионат".
Наумова считает, что площадь жилья только для одного человека должна составлять не менее 35 квадратных метров.
"Если проживает несколько человек, для каждого необходимо 15-18 метров. Желательно, чтобы были свои комнаты. Обособленность позволит привести себя в ресурсное состояние и хорошо себя чувствовать психологически", — заключила Наумова.
Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).
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