Жить в этих условиях опасно! Какие квартиры могут нанести вред психическому здоровью?

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы проживаете в маленькой квартирке, у вас есть риск депрессии, апатии и повышенной раздражительности. Так считает психолог Наталья Наумова.

Фото: Unsplash by Carl Nenzen Loven, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ густонаселенный многоквартирный комплекс

Она рассказала, из-за чего популярные сейчас апартаменты площадью до 28 квадратов не стоит выбирать.

"Человек чувствует себя загнанным в клетку. Формируется также чувство беспомощности и невозможности справиться с возникающими трудностями", — цитирует ее "Чемпионат".

Наумова считает, что площадь жилья только для одного человека должна составлять не менее 35 квадратных метров.

"Если проживает несколько человек, для каждого необходимо 15-18 метров. Желательно, чтобы были свои комнаты. Обособленность позволит привести себя в ресурсное состояние и хорошо себя чувствовать психологически", — заключила Наумова.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).



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