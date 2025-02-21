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Мытьё полов больше не будет раздражать: один неожиданный трюк решит проблему

1:19
Недвижимость

Мытьё полов — задача, которую не все хозяйки любят. Особенно сложно смириться с тем, что полы быстро загрязняются, и эту процедуру приходится повторять снова и снова. Особенно тяжело приходится тем, у кого есть домашние животные.

Мытьё полов
Фото: Pexels by SHVETS production, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мытьё полов

Однако существует простой способ облегчить процесс уборки. Для этого можно использовать ополаскиватель для посудомоечных машин. Разведите две столовые ложки средства в пяти литрах воды комнатной температуры и тщательно перемешайте. Теперь можно приступать к мытью полов. Ополаскиватель не только эффективно удаляет пятна, но и создаёт на поверхности тонкую антистатическую плёнку.

Для мытья полов удобнее всего использовать швабру из микрофибры. Этот материал обладает высокой впитывающей способностью и не оставляет волокон на поверхности.

Кроме того, рекомендуется мыть полы в одном направлении, а если помещение большое, то разделить его на квадраты. Это поможет сделать процесс более эффективным и менее утомительным.

Для поддержания чистоты полов достаточно мыть их один раз в неделю. Ополаскиватель также помогает избавиться от неприятных запахов в помещении, делая воздух свежим и приятным.

Уточнения

Пол — нижнее покрытие, настил в доме, помещении.

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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