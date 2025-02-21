Сезонность на рынке недвижимости: когда выгоднее всего продавать квартиру

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кандидат экономических наук, доцент и заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов утверждает, что россияне получают максимальную выгоду от продажи квартиры в феврале-марте и октябре-ноябре. В эти периоды цены на жильё могут быть на 5-10% выше, чем в остальное время года.

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Эксперт объясняет, что наиболее активные периоды на рынке недвижимости приходятся на начало весны и осень, а наименее оживлённые — на лето и январь. Таким образом, февраль-март и октябрь-ноябрь являются оптимальными месяцами для продажи квартир. Однако деловая активность на рынке может сохраняться и в декабре. Сезонные колебания цен в диапазоне 5-10% связаны с этими факторами, уточняет Газета.Ru.

Косов также советует потенциальным продавцам учитывать, сколько времени недвижимость находится в их собственности, чтобы избежать налоговых обязательств при продаже. Он отмечает, что цены на жильё зависят от множества факторов, включая регион и денежно-кредитную политику государства. Кроме того, инфляция может влиять на рост цен независимо от сезонности.

По мнению экономиста, в настоящее время нет оснований для резкого изменения цен на жилую недвижимость. Высокие ставки по ипотеке снижают покупательскую способность населения, и многие предпочитают долгосрочную аренду вместо более высоких ежемесячных платежей по ипотеке. Для владельцев недвижимости сдача её в аренду может быть более выгодной стратегией, позволяющей получать доход, ожидая повышения цен на жильё.

Согласно данным сервиса "Домклик", средняя цена новой однокомнатной квартиры площадью 40 кв. м в России составляет 6,8 млн рублей, а вторичной квартиры аналогичной площади — 4,46 млн рублей.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.





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