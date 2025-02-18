Как быстро преобразить свой интерьер? Обязательно добавьте эти предметы

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Прежде всего, вы можете поменять светильники и лампы в доме. Новое, правильное освещение способно легко преобразить интерьер. Разместите в своем доме цветочные вазы и комнатные растения. Можно использовать подвесные кашпо.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Столовая

Вы также можете переставить мебель. Таким образом, ваш дом сразу преобразится и будет выглядеть по-новому.

Украсьте стены постерами или картинами. Также можно повесить гирлянду или другие украшения.

Обновляйте коврики. Выбирайте яркие или необычные коврики. Это сделает вашу спальню более уютной. Выбирайте красивый текстиль, одеяла, постельное белье, подушки.

Как создать уют в своем доме

Чтобы сделать свой дом более уютным, просто сделайте небольшое преображение. Добавьте приятный аромат с помощью эфирных масел или диффузора или ароматических свечей.

Приобретайте комнатные цветы, расставляйте небольшие букеты живых цветов по всему дому. Разместите уютный диван, кресло, журнальный столик, персонализируйте пространство.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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