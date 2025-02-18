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Как добиться идеального уровня влажности без специальных приборов? Об этом знают далеко не все хозяйки

1:16
Недвижимость

Низкая влажность может стать причиной боли в горле, сухости губ (вплоть до того, что они начинают трескаться и кровоточить) и заложенности носа — которая возникает из-за сухости слизистых оболочек. Кожа на лице и руках шелушится, теряет эластичность, становится более сухой, на руках появляются трещины и заусенцы.

Увлажнитель воздуха
Фото: https://www.freepik.com by stefamerpik
Увлажнитель воздуха

Как повысить уровень влажности воздуха

Самый простой способ увлажнить воздух в домашних условиях — взять пульверизатор и распылить воду в комнате или поставить емкость с водой перед вентилятором.

Также в комнате можно разместить кастрюлю или приоткрытый чайник с кипятком. Можно просто открыть окно на несколько минут или, в холодную погоду, включить рекуператор воздуха с функцией обмена теплом и влагой.

Концентрацию водяного пара в воздухе можно увеличить, используя аквариум, с поверхности воды которого постоянно испаряется влага.

Также можно сушить мокрые вещи в комнате. Повесьте мокрые полотенца на батареи отопления. Если у вас нет свежевыстиранной одежды, то вас спасет обычное мокрое полотенце. Обильно смочите его водой и повесьте на горячие батареи.

Уточнения

Вла́жность — показатель содержания воды в физических телах или средах.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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