Как добиться идеального уровня влажности без специальных приборов? Об этом знают далеко не все хозяйки

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Низкая влажность может стать причиной боли в горле, сухости губ (вплоть до того, что они начинают трескаться и кровоточить) и заложенности носа — которая возникает из-за сухости слизистых оболочек. Кожа на лице и руках шелушится, теряет эластичность, становится более сухой, на руках появляются трещины и заусенцы.

Фото: https://www.freepik.com by stefamerpik Увлажнитель воздуха

Как повысить уровень влажности воздуха

Самый простой способ увлажнить воздух в домашних условиях — взять пульверизатор и распылить воду в комнате или поставить емкость с водой перед вентилятором.

Также в комнате можно разместить кастрюлю или приоткрытый чайник с кипятком. Можно просто открыть окно на несколько минут или, в холодную погоду, включить рекуператор воздуха с функцией обмена теплом и влагой.

Концентрацию водяного пара в воздухе можно увеличить, используя аквариум, с поверхности воды которого постоянно испаряется влага.

Также можно сушить мокрые вещи в комнате. Повесьте мокрые полотенца на батареи отопления. Если у вас нет свежевыстиранной одежды, то вас спасет обычное мокрое полотенце. Обильно смочите его водой и повесьте на горячие батареи.

Уточнения

Вла́жность — показатель содержания воды в физических телах или средах.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.