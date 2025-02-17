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Ваша замша снова как новая! Лучшие способы чистки без химчистки

3:31
Недвижимость

Замша — материал элегантный, стильный, но довольно капризный в уходе. Изделия из него легко пачкаются, боятся воды и требуют бережного обращения. Однако чистить замшу в домашних условиях вполне реально, если знать правильные методы и использовать подходящие средства.

Обувь
Фото: https://www.freepik.com by senivpetro
Обувь

Первичная обработка замши

Чтобы замшевые вещи дольше сохраняли привлекательный вид, перед первым использованием их стоит обработать защитным спреем. Это создаст невидимый барьер, который будет отталкивать влагу и грязь.

Также стоит обзавестись специальной щёткой для замши с жёстким ворсом и резиновым гребешком, пенкой для очистки и ластиком для поднятия ворса.

Сухая чистка замши

Замша плохо переносит влагу, поэтому основной уход за ней — сухая чистка:

  • Пенка для замши — позволяет моментально удалить загрязнения. Достаточно нанести средство, подождать пару минут, убрать остатки губкой и пройтись щёткой.
  • Канцелярский ластик — помогает очистить небольшие пятна и восстановить ворс.
  • Щётка с резиновым покрытием — эффективно удаляет пыль и лёгкие загрязнения.

Народные средства для чистки замши

  1. Молоко и сода (для светлой замши)
    Смешайте &frac12 стакана молока, 1 ч. л. соды и 1 каплю нашатырного спирта. Протрите загрязнённый участок ватным диском, затем удалите остатки раствора чистой тканью. Для тёмной замши молоко можно заменить водой.

  2. Нашатырный спирт
    Смешайте 8 ч. л. соды с 2 ч. л. 10% нашатыря, обработайте пятно и прополощите чистой водой. Также можно смешать &frac34 стакана воды с &frac14 стакана нашатырного спирта, протереть проблемные участки и затем обработать их раствором уксуса (1 ст. л. уксуса на 1 л воды).

  3. Паровая обработка
    Подержите замшу над паром кипящего чайника 1-2 минуты, затем аккуратно очистите ластиком или щёткой.

  4. Мыльный раствор (для искусственной замши)
    Разведите немного жидкого мыла в тёплой воде, нанесите на пятно губкой, затем уберите излишки влаги полотенцем.

Можно ли стирать замшу?

  • Натуральную замшу можно промывать в тёплой воде с хозяйственным мылом, но без замачивания. После стирки её нельзя отжимать, а сушить нужно на ровной поверхности.
  • Искусственную замшу лучше замачивать в мыльном растворе, затем чистить мягкой щёткой.
  • Замша с рисунком очищается только пенкой или влажной тканью без намокания.

Как удалить жирные пятна с замши?

  • Крахмал — посыпьте пятно кукурузным крахмалом, накройте плёнкой и придавите грузом. Через пару часов удалите остатки сухой щёткой.
  • Перекись водорода (1:4 с водой) — поможет избавиться от сложных загрязнений на светлой замше.

Как восстановить замшу после чистки?

Чтобы замша оставалась мягкой, её ворс можно слегка размять пальцами и обработать щёткой.

Советы по хранению замши

Перед тем как убрать замшевые изделия на хранение, очистите их, обработайте защитными средствами и обновите ворс с помощью пара.

Уточнения

Замша — кожа, выработанная жировым и формальдегидно-жировым способами дубления из шкур оленей (самая высококачественная замша), лосей, шкуры телят (опоек) и коз.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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