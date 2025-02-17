Ваша замша снова как новая! Лучшие способы чистки без химчистки

3:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Замша — материал элегантный, стильный, но довольно капризный в уходе. Изделия из него легко пачкаются, боятся воды и требуют бережного обращения. Однако чистить замшу в домашних условиях вполне реально, если знать правильные методы и использовать подходящие средства.

Фото: https://www.freepik.com by senivpetro Обувь

Первичная обработка замши

Чтобы замшевые вещи дольше сохраняли привлекательный вид, перед первым использованием их стоит обработать защитным спреем. Это создаст невидимый барьер, который будет отталкивать влагу и грязь.

Также стоит обзавестись специальной щёткой для замши с жёстким ворсом и резиновым гребешком, пенкой для очистки и ластиком для поднятия ворса.

Сухая чистка замши

Замша плохо переносит влагу, поэтому основной уход за ней — сухая чистка:

Пенка для замши — позволяет моментально удалить загрязнения. Достаточно нанести средство, подождать пару минут, убрать остатки губкой и пройтись щёткой.

— позволяет моментально удалить загрязнения. Достаточно нанести средство, подождать пару минут, убрать остатки губкой и пройтись щёткой. Канцелярский ластик — помогает очистить небольшие пятна и восстановить ворс.

— помогает очистить небольшие пятна и восстановить ворс. Щётка с резиновым покрытием — эффективно удаляет пыль и лёгкие загрязнения.

Народные средства для чистки замши

Молоко и сода (для светлой замши)

Смешайте ½ стакана молока, 1 ч. л. соды и 1 каплю нашатырного спирта. Протрите загрязнённый участок ватным диском, затем удалите остатки раствора чистой тканью. Для тёмной замши молоко можно заменить водой. Нашатырный спирт

Смешайте 8 ч. л. соды с 2 ч. л. 10% нашатыря, обработайте пятно и прополощите чистой водой. Также можно смешать ¾ стакана воды с ¼ стакана нашатырного спирта, протереть проблемные участки и затем обработать их раствором уксуса (1 ст. л. уксуса на 1 л воды). Паровая обработка

Подержите замшу над паром кипящего чайника 1-2 минуты, затем аккуратно очистите ластиком или щёткой. Мыльный раствор (для искусственной замши)

Разведите немного жидкого мыла в тёплой воде, нанесите на пятно губкой, затем уберите излишки влаги полотенцем.

Можно ли стирать замшу?

Натуральную замшу можно промывать в тёплой воде с хозяйственным мылом, но без замачивания. После стирки её нельзя отжимать, а сушить нужно на ровной поверхности.

можно промывать в тёплой воде с хозяйственным мылом, но без замачивания. После стирки её нельзя отжимать, а сушить нужно на ровной поверхности. Искусственную замшу лучше замачивать в мыльном растворе, затем чистить мягкой щёткой.

лучше замачивать в мыльном растворе, затем чистить мягкой щёткой. Замша с рисунком очищается только пенкой или влажной тканью без намокания.

Как удалить жирные пятна с замши?

Крахмал — посыпьте пятно кукурузным крахмалом, накройте плёнкой и придавите грузом. Через пару часов удалите остатки сухой щёткой.

— посыпьте пятно кукурузным крахмалом, накройте плёнкой и придавите грузом. Через пару часов удалите остатки сухой щёткой. Перекись водорода (1:4 с водой) — поможет избавиться от сложных загрязнений на светлой замше.

Как восстановить замшу после чистки?

Чтобы замша оставалась мягкой, её ворс можно слегка размять пальцами и обработать щёткой.

Советы по хранению замши

Перед тем как убрать замшевые изделия на хранение, очистите их, обработайте защитными средствами и обновите ворс с помощью пара.

Уточнения

Замша — кожа, выработанная жировым и формальдегидно-жировым способами дубления из шкур оленей (самая высококачественная замша), лосей, шкуры телят (опоек) и коз.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.