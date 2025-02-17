Ваша замша снова как новая! Лучшие способы чистки без химчистки

Замша — материал элегантный, стильный, но довольно капризный в уходе. Изделия из него легко пачкаются, боятся воды и требуют бережного обращения. Однако чистить замшу в домашних условиях вполне реально, если знать правильные методы и использовать подходящие средства.
Чтобы замшевые вещи дольше сохраняли привлекательный вид, перед первым использованием их стоит обработать защитным спреем. Это создаст невидимый барьер, который будет отталкивать влагу и грязь.
Также стоит обзавестись специальной щёткой для замши с жёстким ворсом и резиновым гребешком, пенкой для очистки и ластиком для поднятия ворса.
Замша плохо переносит влагу, поэтому основной уход за ней — сухая чистка:
Молоко и сода (для светлой замши)
Смешайте ½ стакана молока, 1 ч. л. соды и 1 каплю нашатырного спирта. Протрите загрязнённый участок ватным диском, затем удалите остатки раствора чистой тканью. Для тёмной замши молоко можно заменить водой.
Нашатырный спирт
Смешайте 8 ч. л. соды с 2 ч. л. 10% нашатыря, обработайте пятно и прополощите чистой водой. Также можно смешать ¾ стакана воды с ¼ стакана нашатырного спирта, протереть проблемные участки и затем обработать их раствором уксуса (1 ст. л. уксуса на 1 л воды).
Паровая обработка
Подержите замшу над паром кипящего чайника 1-2 минуты, затем аккуратно очистите ластиком или щёткой.
Мыльный раствор (для искусственной замши)
Разведите немного жидкого мыла в тёплой воде, нанесите на пятно губкой, затем уберите излишки влаги полотенцем.
Чтобы замша оставалась мягкой, её ворс можно слегка размять пальцами и обработать щёткой.
Перед тем как убрать замшевые изделия на хранение, очистите их, обработайте защитными средствами и обновите ворс с помощью пара.
Замша — кожа, выработанная жировым и формальдегидно-жировым способами дубления из шкур оленей (самая высококачественная замша), лосей, шкуры телят (опоек) и коз.
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