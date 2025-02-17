Как очистить сушилку для посуды от ржавчины? 4 простых способа

Сушилка для посуды — незаменимый элемент кухни, но со временем на ней появляются налёт, ржавчина и следы влаги. Выглядит это неэстетично, а главное — может сказаться на чистоте посуды. Чтобы не тратить деньги на новую сушилку, попробуйте несколько эффективных способов очистки.
Металлические сушилки часто покрываются ржавчиной, особенно если поддон сделан из металла. Для удаления ржавых пятен можно использовать специальные чистящие средства, например пасту или порошок "Мистик" от компании Гринвей.
Как применять:
Эти средства эффективно удаляют налёт, но их стоимость выше, чем у народных методов.
Этот метод поможет очистить не только поддон, но и решётку сушилки.
Что понадобится:
Как очистить:
Что делать, если решётка не помещается в кастрюлю?
Эта смесь не только удаляет ржавчину, но и предотвращает её повторное появление.
Что понадобится:
Как применять:
Если очистка не дала желаемого результата, попробуйте покрасить сушилку.
Этапы:
После покраски сушилка будет выглядеть как новая!
Чтобы сушилка для посуды не теряла внешний вид, достаточно раз в неделю чистить её пищевой содой. Нанесите немного соды на губку, добавьте каплю перекиси или лимонной кислоты и протрите поверхность. Такой уход поможет избежать налёта и ржавчины.
Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.
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