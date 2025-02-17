Как очистить сушилку для посуды от ржавчины? 4 простых способа

3:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сушилка для посуды — незаменимый элемент кухни, но со временем на ней появляются налёт, ржавчина и следы влаги. Выглядит это неэстетично, а главное — может сказаться на чистоте посуды. Чтобы не тратить деньги на новую сушилку, попробуйте несколько эффективных способов очистки.

Фото: freepik.com by olavla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ керамическая посуда

1. Бытовая химия: быстро и эффективно

Металлические сушилки часто покрываются ржавчиной, особенно если поддон сделан из металла. Для удаления ржавых пятен можно использовать специальные чистящие средства, например пасту или порошок "Мистик" от компании Гринвей.

Как применять:

Разведите 2 ч. л. порошка в 2 л воды, погрузите поддон и оставьте на 30 минут, затем ополосните.

Нанесите пасту на ржавчину, подождите 20 минут и смойте.

Эти средства эффективно удаляют налёт, но их стоимость выше, чем у народных методов.

2. Лимонная кислота: дешево и натурально

Этот метод поможет очистить не только поддон, но и решётку сушилки.

Что понадобится:

200 г лимонной кислоты

Вода

Губка и зубная щётка

Кастрюля или таз

Как очистить:

Вскипятите воду (90°C) в кастрюле, выключите нагрев. Всыпьте лимонную кислоту, тщательно перемешайте. Погрузите решётку, предварительно сняв силиконовые ножки. Оставьте на 1 час, затем потрите губкой и щёткой.

Что делать, если решётка не помещается в кастрюлю?

Очистите сначала одну половину, затем переверните и повторите процедуру.

Используйте пластиковый таз, разводя кислоту отдельно и добавляя горячую воду.

3. Смесь перекиси, лимонной кислоты и соли

Эта смесь не только удаляет ржавчину, но и предотвращает её повторное появление.

Что понадобится:

100 мл перекиси водорода

40 г лимонной кислоты

10 г соли

Как применять:

Смешайте компоненты, нанесите на проблемные места. Оставьте на 1 час. Смойте чистой водой и вытрите насухо.

4. Покраска сушилки: вторая жизнь для старого предмета

Если очистка не дала желаемого результата, попробуйте покрасить сушилку.

Этапы:

Очистите поверхность от ржавчины с помощью абразивных материалов.

Протрите сушилку растворителем.

Покрасьте белой эмалью или нитроэмалью.

Дайте высохнуть, затем нанесите второй слой.

После покраски сушилка будет выглядеть как новая!

Профилактика: как избежать ржавчины?

Чтобы сушилка для посуды не теряла внешний вид, достаточно раз в неделю чистить её пищевой содой. Нанесите немного соды на губку, добавьте каплю перекиси или лимонной кислоты и протрите поверхность. Такой уход поможет избежать налёта и ржавчины.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.



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