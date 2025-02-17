Ошибки стирки пуховика, которые его портят — как их избежать

3:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пуховики — один из самых практичных вариантов зимней одежды, который защищает от холода, ветра и влаги. Однако стирка такой куртки может стать настоящим испытанием: наполнитель может сбиться, а на ткани останутся разводы. Производители часто рекомендуют химчистку, но это дорого и требует времени. Разбираемся, как правильно постирать пуховик дома, чтобы он сохранил тепло, форму и внешний вид.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Подготовка пуховика к стирке

Прежде чем отправить куртку в машинку или приступить к ручной стирке, важно подготовить изделие:

Достать все предметы из карманов.

Отстегнуть мех и другие съемные элементы.

Застегнуть молнии, кнопки и пуговицы.

Вывернуть куртку наизнанку.

Как стирать пуховик в стиральной машине?

Чтобы пух не сбился и не появились разводы, важно соблюдать несколько правил:

Используйте правильные моющие средства. Идеальный вариант — жидкое средство для стирки пуха, но можно взять гель для шерсти. Обычный порошок не подойдет, так как плохо выполаскивается. Добавьте теннисные мячики. Их можно купить в спортивном магазине или заменить резиновыми детскими мячиками. Они помогут предотвратить сбивание пуха. Выберите деликатный режим. В идеале — специальный режим для стирки пуха, но если его нет, подойдет "деликатная стирка" или "ручной режим" при температуре не выше 30-40°C. Полощите дважды. Это поможет избежать разводов от стирального средства. Отжимайте на малых оборотах (600-800 об/мин), чтобы не повредить наполнитель. Стирайте пуховик отдельно. В барабане не должно быть других вещей — куртка должна вращаться свободно.

Как стирать пуховик вручную?

Если стирка в машинке невозможна, можно справиться вручную:

Налейте в ванну теплую воду (до 30°C) и добавьте жидкое моющее средство.

Легкими движениями очистите ткань, особо загрязненные участки (воротник, манжеты, карманы) обработайте мягкой щеткой с мыльным раствором.

Смойте пену, используя душ, до полного вымывания средства.

Как высушить пуховик без разводов?

Не сушите на батарее! Горячий воздух испортит наполнитель. Используйте плечики. Так куртка высохнет равномерно. Периодически встряхивайте пуховик, чтобы наполнитель распределился равномерно. Если пух сбился, воспользуйтесь пылесосом. Включите его на минимальную мощность и аккуратно распределите наполнитель.

Стирка пуховика дома — не такая сложная задача, если соблюдать основные правила. Главное — использовать правильные моющие средства, не перегревать ткань, тщательно полоскать изделие и правильно его сушить.

Уточнения

Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.



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