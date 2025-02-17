Ошибки стирки пуховика, которые его портят — как их избежать

Пуховики — один из самых практичных вариантов зимней одежды, который защищает от холода, ветра и влаги. Однако стирка такой куртки может стать настоящим испытанием: наполнитель может сбиться, а на ткани останутся разводы. Производители часто рекомендуют химчистку, но это дорого и требует времени. Разбираемся, как правильно постирать пуховик дома, чтобы он сохранил тепло, форму и внешний вид.
Прежде чем отправить куртку в машинку или приступить к ручной стирке, важно подготовить изделие:
Чтобы пух не сбился и не появились разводы, важно соблюдать несколько правил:
Используйте правильные моющие средства. Идеальный вариант — жидкое средство для стирки пуха, но можно взять гель для шерсти. Обычный порошок не подойдет, так как плохо выполаскивается.
Добавьте теннисные мячики. Их можно купить в спортивном магазине или заменить резиновыми детскими мячиками. Они помогут предотвратить сбивание пуха.
Выберите деликатный режим. В идеале — специальный режим для стирки пуха, но если его нет, подойдет "деликатная стирка" или "ручной режим" при температуре не выше 30-40°C.
Полощите дважды. Это поможет избежать разводов от стирального средства.
Отжимайте на малых оборотах (600-800 об/мин), чтобы не повредить наполнитель.
Стирайте пуховик отдельно. В барабане не должно быть других вещей — куртка должна вращаться свободно.
Если стирка в машинке невозможна, можно справиться вручную:
Стирка пуховика дома — не такая сложная задача, если соблюдать основные правила. Главное — использовать правильные моющие средства, не перегревать ткань, тщательно полоскать изделие и правильно его сушить.
Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!