Владельцев жилья предупредили о штрафах за старую газовую плиту

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 2025 года в России вводятся более строгие нормы для использования газового оборудования в многоквартирных домах. Владельцы квартир должны внимательно следить за состоянием газовых плит, поскольку их бездействие может привести к наложению штрафа. Об этом сообщила Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры".

Фото: commons.wikimedia.org by Н .Фасхутдинова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кухня с газовой плитой

Она отметила, что в соответствии с установленными стандартами средний срок эксплуатации газовой плиты составляет 14 лет, однако у каждого производителя могут быть свои рекомендации, указанные в технической документации. По истечении этого срока плиту необходимо заменить или пройти диагностическое обследование. Для этого следует обратиться в специализированную службу и заключить с ней договор. После диагностики станет понятно, нужно ли заменять плиту или можно продолжить ее использовать в течение установленного времени, сообщает РИА Новости.

Согласно действующему законодательству, использование газового оборудования по истечении срока службы может повлечь за собой административные меры. Штрафы для граждан варьируются от 5000 до 10000 рублей, а в случае повторного нарушения — от 15000 до 25000 рублей.

Уточнения

Га́зовая плита́ — кухонная плита, использующая в качестве топлива горючий газ. Может использоваться природный газ из городской газовой сети или сжиженный газ из баллонов или газгольдеров. При использовании баллонов со сжиженным газом необходим газовый редуктор.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.