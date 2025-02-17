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Названы самые популярные при покупке квартир районы Москвы

Недвижимость

В начале 2025 года покупка вторичного жилья в Москве наиболее активно рассматривалась в Коммунарке. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на информацию, предоставленную руководителем "Циан.Аналитики" Алексеем Поповым.

квартира
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
квартира

По его словам, москвичи чаще всего обращают внимание на предложения по продаже недвижимости в районах Новой Москвы, где наблюдается оптимальное сочетание цены и качества. Одним из главных достоинств таких локаций является то, что стоимость квадратного метра ниже среднего по городу, а уровень жизни во многих местах, расположенных близко к метро, нисколько не уступает условиям, предлагаемых в пределах МКАД.

В Новомосковском округе (НАО) Коммунарка занимает 2,7 процента от общего количества просмотров. Средняя цена за квадратный метр вторичной недвижимости в данном районе составляет 273 тысячи рублей. В пятёрке самых популярных локаций также оказались Раменки в Западном округе (ЗАО) с 2,5 процента просмотров и средней ценой квадратного метра 517 тысяч рублей, Хорошево-Мневники (СЗАО) с 2,2 процента и ценой 472 тысячи рублей, Даниловский район (ЮАО) с 2,1 процента и стоимостью 470 тысяч рублей, и, наконец, Филимонковский в Новой Москве, на который также приходится 2,1 процента просмотров и средняя цена 245 тысяч рублей.

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис; крупнейший по численности населения город России и её субъект — 13 149 803 человека (2024), что делает Москву 22-й среди городов мира по численности населения.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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