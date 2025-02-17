Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 1 января 2026 года Чехия внедрит новую депозитную систему для пластиковых бутылок и алюминиевых банок, что станет важным шагом на пути к более экологичному будущему.

Фото: commons.wikimedia.org by https://pxhere.com/fr/photo/1144073, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пластиковые бутылки

Теперь, покупая напиток в пластиковой бутылке или банке, потребители будут вносить небольшой залог, который смогут вернуть, сдав упаковку обратно. Система будет действовать для одноразовых бутылок и банок из-под безалкогольных напитков, пива и других напитков с содержанием алкоголя до 15%.

Вернуть упаковку можно будет в специальных автоматах или на кассах магазинов. Основное условие — бутылки и банки должны быть с этикеткой, недеформированные, но мыть их не нужно. Размер депозита пока окончательно не установлен, но предполагается, что он будет единым для всех видов упаковки.

Цель этой инициативы — значительно увеличить переработку пластика и алюминия, сократить количество мусора в природе и стимулировать людей не выбрасывать упаковку в общий мусор. Система позволит защитить окружающую среду, уменьшить загрязнение лесов и рек, а также сохранить природные ресурсы.

Чехия присоединится к числу европейских стран, где депозитные системы уже успешно работают, внося ощутимый вклад в защиту экологии.

Уточнения

Пластиковая бутылка — пластиковый контейнер/тара (бутылка) для содержания, защиты и транспортировки жидкостей.



Эколо́гия — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).



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