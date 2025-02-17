Никогда не выбрасывайте: пищевым отходам нашли неожиданное применение

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Апсайклинг продуктов питания — это не только современный тренд, но и практичный способ сократить пищевые отходы и при этом приготовить что-то удивительно вкусное.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Пищевые отходы

Подобно тому, как переработка материалов становится нормой в производстве одежды или предметов интерьера, пищевой апсайклинг становится всё более популярным как на кухне, так и в масштабах промышленного производства.

Например, дома из обычной кожуры можно сделать крепкий бульон, использовать её для создания натуральных чистящих средств или даже ферментировать яблочные отходы в уксус. Такие мелкие шаги — это лишь начало.

На промышленном уровне компании активно внедряют переработку отходов. Органическая пекарня добавляет фруктовые кожуры в печенье и крекеры, а производители напитков, такие как Landcraft, используют остатки от производства соков для создания уникальных ликеров, пишет журнал Receptar.

Почему апсайклинг так важен?

Согласно данным ООН, треть всех продуктов питания в мире выбрасывается, что составляет около 1,3 миллиарда тонн в год. Это огромная потеря ресурсов, затраченных на её производство: воды, энергии и труда. Использование отходов как сырья позволяет снизить эти потери и уменьшить экологический ущерб.

Компании, такие как Rohlík.cz, не только активно борются с отходами, но и создают из них новые продукты. Например, из нераспроданной выпечки они варят пиво, а жмых от пивного производства превращают в печенье.

Уточнения

Пищевы́е отхо́ды отбро́сы, биологи́ческие твёрдые отхо́ды (биологи́ческие ТО) — пищевые продукты, которые полностью или частично потеряли свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, использования или хранения.



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