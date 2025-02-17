Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Классические радиаторы, согревающие наши дома долгие годы, скоро могут остаться в прошлом. На смену им приходят современные технологии, которые не только эффективнее, но и экономичнее.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Батарея

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды — воздуха, земли или воды.

Антифриз забирает тепло извне, передает его хладагенту, который испаряется, сжимается компрессором и нагревается до 80 °C. Затем тепло передается воде, циркулирующей по системе отопления, что позволяет отапливать дом эффективно и с минимальными затратами, пишет журнал Receptar.

Преимущества тепловых насосов

Во-первых, они значительно экономят расходы на отопление благодаря низкому энергопотреблению.

Во-вторых, это экологически чистое решение, которое минимально воздействует на окружающую среду.

В-третьих, насосы могут работать как на обогрев, так и на охлаждение, полностью заменяя кондиционеры. К тому же они способствуют созданию комфортного и здорового микроклимата в доме.

Такая система идеально подходит для частных домов с хорошей теплоизоляцией. Первоначальные вложения в тепловой насос быстро окупаются за счёт экономии на коммунальных услугах.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.



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