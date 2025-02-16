Противогрибковые средства уйдут в прошлое: люди больше полагаются на эти бабушкины советы

Плесень — это угроза здоровью всей семьи. Она вызывает аллергии, астму и другие заболевания дыхательной системы. Бороться с ней нужно быстро, решительно и правильно.
Плесень любит влажные и плохо проветриваемые помещения, такие как ванные комнаты, подвалы или кухни. Причиной её появления может стать конденсация влаги на стенах из-за недостаточного отопления, плохой вентиляции или сушки белья в квартире.
Чтобы предотвратить проблему, важно поддерживать комфортный микроклимат: регулярно проветривать, контролировать влажность и избегать скопления конденсата.
Если плесень уже появилась, можно обойтись без химикатов, пишет журнал Receptar.
1. Уксус. Заполните пульверизатор уксусом, нанесите на пораженные участки, оставьте на пару часов, затем вытрите сухой тряпкой. Уксус обладает антимикробными свойствами, уничтожая грибок.
2. Пищевая сода. Приготовьте раствор (1 ст. л. соды на 100 мл воды) или пасту. Нанесите на плесень, дождитесь высыхания, затем удалите остатки.
3. Масло чайного дерева. Смешайте 1 ч. л. масла с 200 мл воды и опрыскайте поверхность. Протирать не нужно, средство не только эффективно борется с плесенью, но и оставляет приятный аромат.
Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
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