Масло после жарки: как утилизировать без вреда для труб и экологии

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жареные блюда, особенно шницели, всегда были любимым лакомством. Чтобы приготовить идеальный шницель, важно не экономить на жире.

Фото: flickr.com by baka_san, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Креветки на сковороде

По мнению специалистов, лучше всего использовать сало, топлёное масло или кокосовый жир, так как они устойчивы к высоким температурам и не горят, как растительные масла. Жарьте при температуре 160-180 °C, чтобы добиться золотистой корочки и сочности.

Что делать с остатками масла?

Никогда не сливайте его в раковину или унитаз. Застывая, жир прилипает к стенкам труб, что приводит к засорам и дорогостоящему ремонту. Перелейте масло в пластиковую бутылку или контейнер, а затем выбросьте в мусор. Остатки на сковороде можно протереть бумажным полотенцем перед мытьём.

Помните, правильная утилизация жира бережёт не только ваш дом, но и окружающую среду. Жир усложняет очистку воды и наносит вред экологии.

Уточнения

Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного. Наиболее распространённый вид растительного масла в России и Украине, которые лидируют по его производству в мире.



Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.



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