Масло после жарки: как утилизировать без вреда для труб и экологии

Жареные блюда, особенно шницели, всегда были любимым лакомством. Чтобы приготовить идеальный шницель, важно не экономить на жире.
По мнению специалистов, лучше всего использовать сало, топлёное масло или кокосовый жир, так как они устойчивы к высоким температурам и не горят, как растительные масла. Жарьте при температуре 160-180 °C, чтобы добиться золотистой корочки и сочности.
Никогда не сливайте его в раковину или унитаз. Застывая, жир прилипает к стенкам труб, что приводит к засорам и дорогостоящему ремонту. Перелейте масло в пластиковую бутылку или контейнер, а затем выбросьте в мусор. Остатки на сковороде можно протереть бумажным полотенцем перед мытьём.
Помните, правильная утилизация жира бережёт не только ваш дом, но и окружающую среду. Жир усложняет очистку воды и наносит вред экологии.
Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного. Наиболее распространённый вид растительного масла в России и Украине, которые лидируют по его производству в мире.
Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.
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