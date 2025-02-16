Чтобы дольше оставались свежими: назван лучший способ хранения яиц

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Русские хозяйки часто спорят, как правильно хранить яйца: в холодильнике или при комнатной температуре? Британская звезда кулинарии Мэри Берри уверена, что лучший вариант — хранить яйца в холодильнике, но есть важные нюансы.

Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Коричневые яйца

Во-первых, яйца следует оставлять в их оригинальной картонной упаковке, которая защищает их от посторонних запахов. Во-вторых, размещать их нужно кончиком вниз — это помогает желтку оставаться в центре и продлевает свежесть.

Оптимальная температура хранения — около 4°C. Причём хранить яйца в дверце холодильника крайне нежелательно, так как из-за перепадов температуры они быстрее портятся. Лучше выбрать полку внутри, подальше от сильно пахнущих продуктов.

И, наконец, мало кто знает, но яйца можно замораживать! Мэри Берри советует предварительно слегка взбить желток с белком, добавить немного соли и отправить смесь в морозильную камеру. Такой способ позволяет хранить яйца до полугода, не теряя их качества, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком.



Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.



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