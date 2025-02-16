Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переезд, ветеринар, разлука: как снизить тревожность собаки
Забудьте про таблетки: 5 простых способов снизить сахар в крови
Уход за кактусами: секреты здоровья и красоты комнатных растений
Хотите ведро клубники с каждого куста? Используйте этот хитрый приём
Дизельный двигатель: почему его любят фермеры, но игнорируют горожане
Я ел черешню килограммами, пока не узнал, чем это грозит
Долина храмов встречает гостей: культурные события Агридженто в 2025 году
Отдельные участки побережья Каспийского моря окрасились в красный цвет
Вредит ли тональный крем коже: разбираем самые популярные заблуждения

Чтобы дольше оставались свежими: назван лучший способ хранения яиц

1:07
Недвижимость

Русские хозяйки часто спорят, как правильно хранить яйца: в холодильнике или при комнатной температуре? Британская звезда кулинарии Мэри Берри уверена, что лучший вариант — хранить яйца в холодильнике, но есть важные нюансы.

Коричневые яйца
Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Коричневые яйца

Во-первых, яйца следует оставлять в их оригинальной картонной упаковке, которая защищает их от посторонних запахов. Во-вторых, размещать их нужно кончиком вниз — это помогает желтку оставаться в центре и продлевает свежесть.

Оптимальная температура хранения — около 4°C. Причём хранить яйца в дверце холодильника крайне нежелательно, так как из-за перепадов температуры они быстрее портятся. Лучше выбрать полку внутри, подальше от сильно пахнущих продуктов.

И, наконец, мало кто знает, но яйца можно замораживать! Мэри Берри советует предварительно слегка взбить желток с белком, добавить немного соли и отправить смесь в морозильную камеру. Такой способ позволяет хранить яйца до полугода, не теряя их качества, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком.

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Новости спорта
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет Аудио 
Татьяна Брухунова высказалась об отношениях с Евгением Петросяном: я аккуратно втёрлась в доверие
Российский шоу-бизнес
Татьяна Брухунова высказалась об отношениях с Евгением Петросяном: я аккуратно втёрлась в доверие Аудио 
Египтяне опоздали на 25 000 лет: древнейшую пирамиду нашли в Индонезии
Наука и техника
Египтяне опоздали на 25 000 лет: древнейшую пирамиду нашли в Индонезии Аудио 
Популярное
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море

Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.

Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
USAID*: что это такое, и почему в странах начали запрещать эту организацию Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4
Последние материалы
Долина храмов встречает гостей: культурные события Агридженто в 2025 году
Отдельные участки побережья Каспийского моря окрасились в красный цвет
Вредит ли тональный крем коже: разбираем самые популярные заблуждения
Бывший муж Леры Кудрявцевой кинул друзей на деньги, чтобы сделать грудь жене
Задушили и унизили Европу: какие высказывания администрации Трампа не понравились в ЕС?
Мошенники оформили на вас кредит? Эксперты объяснили алгоритм действий
17 февраля: первый подводный бой, Ледовый поход и Толстой-Американец
Иосиф Пригожин снова не туда нажал: Валерия уже готова забрать у мужа телефон
Какой хлеб самый полезный? Пекарь-технолог раскрыл секрет
USAID*: что это такое, и почему в странах начали запрещать эту организацию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.