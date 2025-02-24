Ваша подушка потеряла форму? Вот как вернуть ей упругость с помощью стирки

Качество сна напрямую зависит от состояния подушки, на которой вы спите. Даже если регулярно менять наволочку, со временем внутри скапливаются пыль, частицы кожного сала и пота, которые могут привести к появлению неприятного запаха и размножению пылевых клещей. Поэтому стирка подушек — важный этап ухода за постельными принадлежностями. Разбираемся, какие наполнители можно стирать в машинке и как это сделать правильно.

Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кровать, застеленная белым постельным бельем

Почему важно стирать подушки

Независимо от типа наполнителя, подушки впитывают влагу и собирают частицы грязи. Специалисты рекомендуют проводить чистку не реже одного раза в три месяца или дважды в год при регулярном использовании. Это не только продлевает срок службы изделия, но и предотвращает появление аллергенов.

Какие подушки можно стирать в машинке

Стирка в автоматическом режиме подходит для подушек с пухом и пером, бамбуковым волокном, синтетикой, латексом, эвкалиптом, шерстью.

А вот изделия с наполнителями из гречихи, семян льна, косточек ягод и других природных компонентов стирать нельзя — им нужна только сухая чистка. Ортопедические подушки также не рекомендуется подвергать машинной стирке, так как это может повредить их структуру.

Как правильно стирать подушку в стиральной машине

Есть два варианта стирки:

Целиком - быстрый и удобный способ.

- быстрый и удобный способ. Раздельно - наполнитель вынимается и стирается отдельно, затем изделие заново собирается. Это позволяет глубже очистить подушку от загрязнений и пылевых клещей.

Основные правила стирки в машинке:

Температура воды не выше 30 градусов.

Используйте жидкие или гелевые моющие средства — обычный порошок плохо выполаскивается.

Устанавливайте деликатный режим без интенсивного отжима.

Для равномерной стирки можно положить в барабан теннисные мячики — они предотвратят сбивание наполнителя.

Не замачивайте изделие дольше 4 часов.

Особенности стирки подушек с разными наполнителями

Пух и перо : нуждаются в бережном уходе. После стирки обязательно тщательно просушите подушку и периодически взбивайте, чтобы перья не слиплись.

: нуждаются в бережном уходе. После стирки обязательно тщательно просушите подушку и периодически взбивайте, чтобы перья не слиплись. Бамбук : гипоаллергенный наполнитель, устойчивый к микробам. Стирать на деликатном режиме, не использовать порошок — он может склеить волокна.

: гипоаллергенный наполнитель, устойчивый к микробам. Стирать на деликатном режиме, не использовать порошок — он может склеить волокна. Шерсть : требует частой стирки (3-4 раза в год), так как натуральные волокна могут быть подвержены заражению пылевыми клещами. Используйте специальные жидкие средства.

: требует частой стирки (3-4 раза в год), так как натуральные волокна могут быть подвержены заражению пылевыми клещами. Используйте специальные жидкие средства. Синтепон и холлофайбер : неприхотливы в уходе, выдерживают до 4 стирок в год . Допустима температура воды до 40 градусов , но без отжима.

: неприхотливы в уходе, выдерживают до . Допустима температура воды до , но без отжима. Антистрессовые подушки: если наполнитель природного происхождения (гречиха, косточки), стирать нельзя — достаточно обработать чехол.

Как правильно сушить подушку после стирки

Лучший вариант - сушка на свежем воздухе или на балконе.

- сушка на свежем воздухе или на балконе. В помещении - только при хорошем проветривании.

- только при хорошем проветривании. Нельзя класть подушку на батарею или под прямые солнечные лучи.

класть подушку на батарею или под прямые солнечные лучи. Распределите наполнитель равномерно , периодически переворачивайте изделие.

, периодически переворачивайте изделие. Пуховые подушки нужно регулярно взбивать во время сушки, чтобы избежать появления комков.

нужно регулярно взбивать во время сушки, чтобы избежать появления комков. Синтетические модели можно слегка отжать перед сушкой.

Полезные советы по уходу

Регулярно меняйте наволочки, чтобы подушка дольше оставалась чистой.

Не позволяйте питомцам спать на постельных принадлежностях.

После сна давайте подушке проветриться перед тем, как убрать в шкаф.

Периодически просушивайте изделие на свежем воздухе, даже если оно не загрязнено.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.)



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