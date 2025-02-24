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Ваша подушка потеряла форму? Вот как вернуть ей упругость с помощью стирки

Недвижимость

Качество сна напрямую зависит от состояния подушки, на которой вы спите. Даже если регулярно менять наволочку, со временем внутри скапливаются пыль, частицы кожного сала и пота, которые могут привести к появлению неприятного запаха и размножению пылевых клещей. Поэтому стирка подушек — важный этап ухода за постельными принадлежностями. Разбираемся, какие наполнители можно стирать в машинке и как это сделать правильно.

Кровать, застеленная белым постельным бельем
Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кровать, застеленная белым постельным бельем

Почему важно стирать подушки

Независимо от типа наполнителя, подушки впитывают влагу и собирают частицы грязи. Специалисты рекомендуют проводить чистку не реже одного раза в три месяца или дважды в год при регулярном использовании. Это не только продлевает срок службы изделия, но и предотвращает появление аллергенов.

Какие подушки можно стирать в машинке

Стирка в автоматическом режиме подходит для подушек с пухом и пером, бамбуковым волокном, синтетикой, латексом, эвкалиптом, шерстью.

А вот изделия с наполнителями из гречихи, семян льна, косточек ягод и других природных компонентов стирать нельзя — им нужна только сухая чистка. Ортопедические подушки также не рекомендуется подвергать машинной стирке, так как это может повредить их структуру.

Как правильно стирать подушку в стиральной машине

Есть два варианта стирки:

  • Целиком - быстрый и удобный способ.
  • Раздельно - наполнитель вынимается и стирается отдельно, затем изделие заново собирается. Это позволяет глубже очистить подушку от загрязнений и пылевых клещей.

Основные правила стирки в машинке:

  • Температура воды не выше 30 градусов.
  • Используйте жидкие или гелевые моющие средства — обычный порошок плохо выполаскивается.
  • Устанавливайте деликатный режим без интенсивного отжима.
  • Для равномерной стирки можно положить в барабан теннисные мячики — они предотвратят сбивание наполнителя.
  • Не замачивайте изделие дольше 4 часов.

Особенности стирки подушек с разными наполнителями

  • Пух и перо: нуждаются в бережном уходе. После стирки обязательно тщательно просушите подушку и периодически взбивайте, чтобы перья не слиплись.
  • Бамбук: гипоаллергенный наполнитель, устойчивый к микробам. Стирать на деликатном режиме, не использовать порошок — он может склеить волокна.
  • Шерсть: требует частой стирки (3-4 раза в год), так как натуральные волокна могут быть подвержены заражению пылевыми клещами. Используйте специальные жидкие средства.
  • Синтепон и холлофайбер: неприхотливы в уходе, выдерживают до 4 стирок в год. Допустима температура воды до 40 градусов, но без отжима.
  • Антистрессовые подушки: если наполнитель природного происхождения (гречиха, косточки), стирать нельзя — достаточно обработать чехол.

Как правильно сушить подушку после стирки

  • Лучший вариант - сушка на свежем воздухе или на балконе.
  • В помещении - только при хорошем проветривании.
  • Нельзя класть подушку на батарею или под прямые солнечные лучи.
  • Распределите наполнитель равномерно, периодически переворачивайте изделие.
  • Пуховые подушки нужно регулярно взбивать во время сушки, чтобы избежать появления комков.
  • Синтетические модели можно слегка отжать перед сушкой.

Полезные советы по уходу

  • Регулярно меняйте наволочки, чтобы подушка дольше оставалась чистой.
  • Не позволяйте питомцам спать на постельных принадлежностях.
  • После сна давайте подушке проветриться перед тем, как убрать в шкаф.
  • Периодически просушивайте изделие на свежем воздухе, даже если оно не загрязнено.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.)

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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