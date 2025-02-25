Спасаем полинявшую одежду: пошаговое руководство по домашнему восстановлению цвета

2:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда даже небольшая ошибка при стирке — слишком горячая вода, неподходящее моющее средство или смешение цветов — может привести к тому, что одежда теряет яркость или окрашивается в неожиданный оттенок. Как вернуть ей прежний вид? Разбираем самые эффективные способы борьбы с линькой.

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Как определить, полиняет ли вещь

Перед первой стиркой проверьте ткань:

Намочите подгибку на изнанке и потрите влажным ватным диском. Если он окрасился — вещь линяет.

Замочите изделие в тёплой воде на 30 минут. Если вода поменяла цвет — ткань будет линять при каждой стирке.

Как отбелить полинявшие белые вещи

Если светлая одежда приобрела нежелательный оттенок, помогут:

Перекись водорода: добавьте 240 мл перекиси в машинку при следующей стирке. Не злоупотребляйте этим методом — он может ослабить ткань.

добавьте 240 мл перекиси в машинку при следующей стирке. Не злоупотребляйте этим методом — он может ослабить ткань. Пищевая сода и хозяйственное мыло: натереть 40 г мыла, смешать с 15 г соды, растворить в воде и кипятить одежду 2 часа.

натереть 40 г мыла, смешать с 15 г соды, растворить в воде и кипятить одежду 2 часа. Уксус: смягчает ткань и предотвращает её выцветание. Замочите вещь в прохладной воде с уксусом.

смягчает ткань и предотвращает её выцветание. Замочите вещь в прохладной воде с уксусом. Марганцовка: смешайте пару кристаллов с порошком, растворите в воде и замочите изделие на 5-6 часов.

смешайте пару кристаллов с порошком, растворите в воде и замочите изделие на 5-6 часов. Отбеливатели: к ислородные средства и профессиональные пятновыводители помогут убрать нежелательные пятна.

ислородные средства и профессиональные пятновыводители помогут убрать нежелательные пятна. Кипячение: эффективно для хлопка. Воду с порошком довести до кипения, "варить" вещи 2 часа.

Как вернуть цвет полинявшей цветной одежды

Если вещь потеряла яркость или покрылась пятнами, попробуйте:

Поваренную соль: перед стиркой добавьте 150 г соли прямо в барабан машинки.

перед стиркой добавьте 150 г соли прямо в барабан машинки. Нашатырный спирт: в 10 л кипятка растворите 20 мл спирта, замочите одежду на 3 часа, затем тщательно прополощите.

в 10 л кипятка растворите 20 мл спирта, замочите одежду на 3 часа, затем тщательно прополощите. Сода и уксус: смешайте до состояния кашицы, нанесите на полинявшие участки, оставьте на 1 час, постирайте.

смешайте до состояния кашицы, нанесите на полинявшие участки, оставьте на 1 час, постирайте. Крепкий чай или кофе: подходит для чёрных вещей: замочите их в заварке на 30 минут.

Как правильно стирать вещи, чтобы они не линяли

Всегда изучайте ярлыки и соблюдайте рекомендованный режим стирки.

Сортируйте одежду по цвету и ткани. Белое стирайте отдельно!

Используйте салфетки для стирки, которые впитывают лишний пигмент.

Выбирайте жидкие моющие средства, защищающие цвет ткани.

Перед стиркой замачивайте линяющие вещи в солёной воде — это помогает сохранить оттенок.

Если одежда уже пострадала от линьки, не спешите её выбрасывать. Простые бытовые лайфхаки помогут вернуть ей прежний вид!

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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