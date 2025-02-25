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Спасаем полинявшую одежду: пошаговое руководство по домашнему восстановлению цвета

2:56
Недвижимость

Иногда даже небольшая ошибка при стирке — слишком горячая вода, неподходящее моющее средство или смешение цветов — может привести к тому, что одежда теряет яркость или окрашивается в неожиданный оттенок. Как вернуть ей прежний вид? Разбираем самые эффективные способы борьбы с линькой.

Корзина для белья
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Корзина для белья

Как определить, полиняет ли вещь

Перед первой стиркой проверьте ткань:

  • Намочите подгибку на изнанке и потрите влажным ватным диском. Если он окрасился — вещь линяет.
  • Замочите изделие в тёплой воде на 30 минут. Если вода поменяла цвет — ткань будет линять при каждой стирке.

Как отбелить полинявшие белые вещи

Если светлая одежда приобрела нежелательный оттенок, помогут:

  • Перекись водорода: добавьте 240 мл перекиси в машинку при следующей стирке. Не злоупотребляйте этим методом — он может ослабить ткань.
  • Пищевая сода и хозяйственное мыло: натереть 40 г мыла, смешать с 15 г соды, растворить в воде и кипятить одежду 2 часа.
  • Уксус: смягчает ткань и предотвращает её выцветание. Замочите вещь в прохладной воде с уксусом.
  • Марганцовка: смешайте пару кристаллов с порошком, растворите в воде и замочите изделие на 5-6 часов.
  • Отбеливатели: кислородные средства и профессиональные пятновыводители помогут убрать нежелательные пятна.
  • Кипячение: эффективно для хлопка. Воду с порошком довести до кипения, "варить" вещи 2 часа.

Как вернуть цвет полинявшей цветной одежды

Если вещь потеряла яркость или покрылась пятнами, попробуйте:

  • Поваренную соль: перед стиркой добавьте 150 г соли прямо в барабан машинки.
  • Нашатырный спирт: в 10 л кипятка растворите 20 мл спирта, замочите одежду на 3 часа, затем тщательно прополощите.
  • Сода и уксус: смешайте до состояния кашицы, нанесите на полинявшие участки, оставьте на 1 час, постирайте.
  • Крепкий чай или кофе: подходит для чёрных вещей: замочите их в заварке на 30 минут.

Как правильно стирать вещи, чтобы они не линяли

  • Всегда изучайте ярлыки и соблюдайте рекомендованный режим стирки.
  • Сортируйте одежду по цвету и ткани. Белое стирайте отдельно!
  • Используйте салфетки для стирки, которые впитывают лишний пигмент.
  • Выбирайте жидкие моющие средства, защищающие цвет ткани.
  • Перед стиркой замачивайте линяющие вещи в солёной воде — это помогает сохранить оттенок.

Если одежда уже пострадала от линьки, не спешите её выбрасывать. Простые бытовые лайфхаки помогут вернуть ей прежний вид!

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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