Спасаем полинявшую одежду: пошаговое руководство по домашнему восстановлению цвета

Иногда даже небольшая ошибка при стирке — слишком горячая вода, неподходящее моющее средство или смешение цветов — может привести к тому, что одежда теряет яркость или окрашивается в неожиданный оттенок. Как вернуть ей прежний вид? Разбираем самые эффективные способы борьбы с линькой.
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Как определить, полиняет ли вещь
Перед первой стиркой проверьте ткань:
Намочите подгибку на изнанке и потрите влажным ватным диском. Если он окрасился — вещь линяет.
Замочите изделие в тёплой воде на 30 минут. Если вода поменяла цвет — ткань будет линять при каждой стирке.
Как отбелить полинявшие белые вещи
Если светлая одежда приобрела нежелательный оттенок, помогут:
Перекись водорода: добавьте 240 мл перекиси в машинку при следующей стирке. Не злоупотребляйте этим методом — он может ослабить ткань.
Пищевая сода и хозяйственное мыло: натереть 40 г мыла, смешать с 15 г соды, растворить в воде и кипятить одежду 2 часа.
Уксус: смягчает ткань и предотвращает её выцветание. Замочите вещь в прохладной воде с уксусом.
Марганцовка: смешайте пару кристаллов с порошком, растворите в воде и замочите изделие на 5-6 часов.
Отбеливатели: кислородные средства и профессиональные пятновыводители помогут убрать нежелательные пятна.
Кипячение: эффективно для хлопка. Воду с порошком довести до кипения, "варить" вещи 2 часа.
Как вернуть цвет полинявшей цветной одежды
Если вещь потеряла яркость или покрылась пятнами, попробуйте:
Поваренную соль: перед стиркой добавьте 150 г соли прямо в барабан машинки.
Нашатырный спирт: в 10 л кипятка растворите 20 мл спирта, замочите одежду на 3 часа, затем тщательно прополощите.
Сода и уксус: смешайте до состояния кашицы, нанесите на полинявшие участки, оставьте на 1 час, постирайте.
Крепкий чай или кофе: подходит для чёрных вещей: замочите их в заварке на 30 минут.
Как правильно стирать вещи, чтобы они не линяли
Всегда изучайте ярлыки и соблюдайте рекомендованный режим стирки.
Сортируйте одежду по цвету и ткани. Белое стирайте отдельно!
Используйте салфетки для стирки, которые впитывают лишний пигмент.
Выбирайте жидкие моющие средства, защищающие цвет ткани.
Перед стиркой замачивайте линяющие вещи в солёной воде — это помогает сохранить оттенок.
Если одежда уже пострадала от линьки, не спешите её выбрасывать. Простые бытовые лайфхаки помогут вернуть ей прежний вид!
Уточнения
Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.