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Не дайте душевой кабине превратиться в болото: решаем проблему медленного слива воды

2:32
Недвижимость

Душевая кабина — удобное и современное решение для ванной комнаты, но если вода застаивается в поддоне, это становится серьёзной проблемой. По нормативам вода должна стекать со скоростью 0,2-0,6 л/с, а если она не уходит или скапливается, значит, в системе есть неисправность. Разбираемся, почему это происходит и как исправить ситуацию.

Девушка
Фото: freepik by gpointstudio
Девушка

Основные причины застоя воды

  • Эксплуатационные засоры: со временем в трубах накапливаются известковый налёт, ржавчина, мыльные отложения, ил.
  • Механические засоры: волосы, шерсть, мелкие предметы, случайно попавшие в слив.
  • Ошибки при монтаже: слабый наклон трубы, слишком длинная гофра, недостаточный диаметр труб.

Как устранить засор и ускорить слив воды

Использование вантуза

  • Наполните поддон водой, закройте отверстия перелива.
  • Прижмите вантуз к сливу, сделайте несколько энергичных движений.
  • Проверьте, уходит ли вода, при необходимости повторите.

Бытовая химия

  • Подберите средство на основе кислоты или щелочи (например, гель для труб).
  • Залейте в слив, подождите 2-3 часа.
  • Промойте большим количеством воды.

Чистка сифона

  • Отключите воду, снимите декоративную панель кабины.
  • Подставьте таз, открутите гайку сифона и слейте воду.
  • Промойте детали, удалите загрязнения.
  • Соберите сифон, убедитесь в герметичности соединений.

Прочистка канализации сантехническим тросом

  • Вставьте трос в трубу и вращайте, продвигая его дальше.
  • Разрушьте засор, достаньте трос и очистите его.
  • Промойте канализацию горячей водой.

Как предотвратить засоры в душе

  • Устанавливайте фильтр-сетку на слив, чтобы волосы и мусор не попадали в трубу.
  • Раз в 2-4 недели используйте чистящее средство для профилактики налёта и отложений.
  • Следите за уклоном трубы при установке душевой кабины — наклон должен быть не менее 3 см на метр.
  • Регулярно чистите сифон - достаточно делать это раз в 2-3 месяца.

Застой воды в душе — это не просто неудобство, но и риск неприятного запаха, плесени и повреждения сантехники. Чем раньше устранить проблему, тем проще сохранить исправность системы.

Уточнения

Душевая кабина или гидромассажный бокс — сложное многофункциональное сантехническое устройство, предназначенное для приёма человеком водных процедур в виде душа (верхнего или каскадного), паровой бани и гидромассажа.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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