Не дайте душевой кабине превратиться в болото: решаем проблему медленного слива воды

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Душевая кабина — удобное и современное решение для ванной комнаты, но если вода застаивается в поддоне, это становится серьёзной проблемой. По нормативам вода должна стекать со скоростью 0,2-0,6 л/с, а если она не уходит или скапливается, значит, в системе есть неисправность. Разбираемся, почему это происходит и как исправить ситуацию.

Фото: freepik by gpointstudio Девушка

Основные причины застоя воды

Эксплуатационные засоры: со временем в трубах накапливаются известковый налёт, ржавчина, мыльные отложения, ил.

со временем в трубах накапливаются известковый налёт, ржавчина, мыльные отложения, ил. Механические засоры: волосы, шерсть, мелкие предметы, случайно попавшие в слив.

волосы, шерсть, мелкие предметы, случайно попавшие в слив. Ошибки при монтаже: слабый наклон трубы, слишком длинная гофра, недостаточный диаметр труб.

Как устранить засор и ускорить слив воды

Использование вантуза

Наполните поддон водой, закройте отверстия перелива.

Прижмите вантуз к сливу, сделайте несколько энергичных движений.

Проверьте, уходит ли вода, при необходимости повторите.

Бытовая химия

Подберите средство на основе кислоты или щелочи (например, гель для труб).

Залейте в слив, подождите 2-3 часа.

Промойте большим количеством воды.

Чистка сифона

Отключите воду, снимите декоративную панель кабины.

Подставьте таз, открутите гайку сифона и слейте воду.

Промойте детали, удалите загрязнения.

Соберите сифон, убедитесь в герметичности соединений.

Прочистка канализации сантехническим тросом

Вставьте трос в трубу и вращайте, продвигая его дальше.

Разрушьте засор, достаньте трос и очистите его.

Промойте канализацию горячей водой.

Как предотвратить засоры в душе

Устанавливайте фильтр-сетку на слив , чтобы волосы и мусор не попадали в трубу.

, чтобы волосы и мусор не попадали в трубу. Раз в 2-4 недели используйте чистящее средство для профилактики налёта и отложений.

для профилактики налёта и отложений. Следите за уклоном трубы при установке душевой кабины — наклон должен быть не менее 3 см на метр.

при установке душевой кабины — наклон должен быть не менее 3 см на метр. Регулярно чистите сифон - достаточно делать это раз в 2-3 месяца.

Застой воды в душе — это не просто неудобство, но и риск неприятного запаха, плесени и повреждения сантехники. Чем раньше устранить проблему, тем проще сохранить исправность системы.

Уточнения

Душевая кабина или гидромассажный бокс — сложное многофункциональное сантехническое устройство, предназначенное для приёма человеком водных процедур в виде душа (верхнего или каскадного), паровой бани и гидромассажа.



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