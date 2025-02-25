Не дайте душевой кабине превратиться в болото: решаем проблему медленного слива воды

Душевая кабина — удобное и современное решение для ванной комнаты, но если вода застаивается в поддоне, это становится серьёзной проблемой. По нормативам вода должна стекать со скоростью 0,2-0,6 л/с, а если она не уходит или скапливается, значит, в системе есть неисправность. Разбираемся, почему это происходит и как исправить ситуацию.
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Девушка
Основные причины застоя воды
Эксплуатационные засоры: со временем в трубах накапливаются известковый налёт, ржавчина, мыльные отложения, ил.
Механические засоры: волосы, шерсть, мелкие предметы, случайно попавшие в слив.
Ошибки при монтаже: слабый наклон трубы, слишком длинная гофра, недостаточный диаметр труб.
Подставьте таз, открутите гайку сифона и слейте воду.
Промойте детали, удалите загрязнения.
Соберите сифон, убедитесь в герметичности соединений.
Прочистка канализации сантехническим тросом
Вставьте трос в трубу и вращайте, продвигая его дальше.
Разрушьте засор, достаньте трос и очистите его.
Промойте канализацию горячей водой.
Как предотвратить засоры в душе
Устанавливайте фильтр-сетку на слив, чтобы волосы и мусор не попадали в трубу.
Раз в 2-4 недели используйте чистящее средство для профилактики налёта и отложений.
Следите за уклоном трубы при установке душевой кабины — наклон должен быть не менее 3 см на метр.
Регулярно чистите сифон - достаточно делать это раз в 2-3 месяца.
Застой воды в душе — это не просто неудобство, но и риск неприятного запаха, плесени и повреждения сантехники. Чем раньше устранить проблему, тем проще сохранить исправность системы.
Уточнения
Душевая кабина или гидромассажный бокс — сложное многофункциональное сантехническое устройство, предназначенное для приёма человеком водных процедур в виде душа (верхнего или каскадного), паровой бани и гидромассажа.