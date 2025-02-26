Спасаем одежду: неожиданные способы убрать жвачку без следов

Жевательная резинка — отличное средство для свежего дыхания, но если она попала на одежду, ситуация становится проблемной. Она быстро въедается в ткань, размазывается и создаёт стойкое загрязнение. Однако не спешите расстраиваться — существует множество способов, как убрать жвачку с одежды в домашних условиях без химчистки.
Фото: Flickr by Mary (Mayr), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка надула пузырь из жвачки
Что делать в первую очередь
Не трите пятно руками: так жвачка только сильнее впитается в ткань.
Не используйте острые предметы: ножи и лезвия могут повредить материал.
Перед применением химических средств протестируйте их на незаметном участке ткани.
Эффективные методы удаления жвачки
Заморозка льдом
Положите кубики льда в пакет и приложите к пятну на 30 минут.
После затвердения жвачки удалите её тупым предметом (ложкой, пластиковой картой).
Использование скотча
Приклейте к загрязнению липкую сторону скотча.
Резко снимите — жвачка должна отойти вместе с клейкой лентой.
Горячий воздух (фен или утюг)
Направьте горячий воздух фена на жвачку, пока она не размягчится.
Удалите её ложкой или щёткой.
Для утюга: накройте пятно картоном и проведите горячей подошвой сверху.
Уксус или спирт
Нагрейте немного уксуса и аккуратно нанесите на жвачку, затем потрите щёткой.
Если используете спирт — приложите ватный диск, смоченный в жидкости, на минуту, затем удалите загрязнение.
Сода
Смешайте соду с небольшим количеством воды до состояния пасты.
Нанесите на загрязнённый участок, потрите щёткой и постирайте вещь.
Масло (сливочное или растительное)
Намажьте пятно маслом и оставьте на 30 минут.
Снимите жвачку, затем обработайте ткань средством для мытья посуды, чтобы убрать жирные следы.
Зубная паста
Нанесите немного пасты на щётку и потрите пятно.
Затем постирайте одежду в машинке.
Как избежать повреждения ткани
Не используйте агрессивные растворители на деликатных тканях.
Не трите пятно слишком сильно — лучше несколько раз повторить процедуру.
Не используйте ножи — это может испортить волокна ткани.
Жвачка на одежде — не приговор. Главное — правильно выбрать метод удаления и не откладывать процесс надолго.