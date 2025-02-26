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Спасаем одежду: неожиданные способы убрать жвачку без следов

2:30
Недвижимость

Жевательная резинка — отличное средство для свежего дыхания, но если она попала на одежду, ситуация становится проблемной. Она быстро въедается в ткань, размазывается и создаёт стойкое загрязнение. Однако не спешите расстраиваться — существует множество способов, как убрать жвачку с одежды в домашних условиях без химчистки.

Девушка надула пузырь из жвачки
Фото: Flickr by Mary (Mayr), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка надула пузырь из жвачки

Что делать в первую очередь

  • Не трите пятно руками: так жвачка только сильнее впитается в ткань.
  • Не используйте острые предметы: ножи и лезвия могут повредить материал.

Перед применением химических средств протестируйте их на незаметном участке ткани.

Эффективные методы удаления жвачки

Заморозка льдом

  • Положите кубики льда в пакет и приложите к пятну на 30 минут.
  • После затвердения жвачки удалите её тупым предметом (ложкой, пластиковой картой).

Использование скотча

  • Приклейте к загрязнению липкую сторону скотча.
  • Резко снимите — жвачка должна отойти вместе с клейкой лентой.

Горячий воздух (фен или утюг)

  • Направьте горячий воздух фена на жвачку, пока она не размягчится.
  • Удалите её ложкой или щёткой.
  • Для утюга: накройте пятно картоном и проведите горячей подошвой сверху.

Уксус или спирт

  • Нагрейте немного уксуса и аккуратно нанесите на жвачку, затем потрите щёткой.
  • Если используете спирт — приложите ватный диск, смоченный в жидкости, на минуту, затем удалите загрязнение.

Сода

  • Смешайте соду с небольшим количеством воды до состояния пасты.
  • Нанесите на загрязнённый участок, потрите щёткой и постирайте вещь.

Масло (сливочное или растительное)

  • Намажьте пятно маслом и оставьте на 30 минут.
  • Снимите жвачку, затем обработайте ткань средством для мытья посуды, чтобы убрать жирные следы.

Зубная паста

  • Нанесите немного пасты на щётку и потрите пятно.
  • Затем постирайте одежду в машинке.

Как избежать повреждения ткани

  • Не используйте агрессивные растворители на деликатных тканях.
  • Не трите пятно слишком сильно — лучше несколько раз повторить процедуру.
  • Не используйте ножи — это может испортить волокна ткани.

Жвачка на одежде — не приговор. Главное — правильно выбрать метод удаления и не откладывать процесс надолго.

Уточнения

Жвачка — разговорное название жевательной резинки

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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