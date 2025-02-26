Спасаем одежду: неожиданные способы убрать жвачку без следов

2:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жевательная резинка — отличное средство для свежего дыхания, но если она попала на одежду, ситуация становится проблемной. Она быстро въедается в ткань, размазывается и создаёт стойкое загрязнение. Однако не спешите расстраиваться — существует множество способов, как убрать жвачку с одежды в домашних условиях без химчистки.

Фото: Flickr by Mary (Mayr), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Девушка надула пузырь из жвачки

Что делать в первую очередь

Не трите пятно руками: так жвачка только сильнее впитается в ткань.

так жвачка только сильнее впитается в ткань. Не используйте острые предметы: ножи и лезвия могут повредить материал.

Перед применением химических средств протестируйте их на незаметном участке ткани.

Эффективные методы удаления жвачки

Заморозка льдом

Положите кубики льда в пакет и приложите к пятну на 30 минут.

После затвердения жвачки удалите её тупым предметом (ложкой, пластиковой картой).

Использование скотча

Приклейте к загрязнению липкую сторону скотча.

Резко снимите — жвачка должна отойти вместе с клейкой лентой.

Горячий воздух (фен или утюг)

Направьте горячий воздух фена на жвачку, пока она не размягчится.

Удалите её ложкой или щёткой.

Для утюга: накройте пятно картоном и проведите горячей подошвой сверху.

Уксус или спирт

Нагрейте немного уксуса и аккуратно нанесите на жвачку, затем потрите щёткой.

Если используете спирт — приложите ватный диск, смоченный в жидкости, на минуту, затем удалите загрязнение.

Сода

Смешайте соду с небольшим количеством воды до состояния пасты.

Нанесите на загрязнённый участок, потрите щёткой и постирайте вещь.

Масло (сливочное или растительное)

Намажьте пятно маслом и оставьте на 30 минут.

Снимите жвачку, затем обработайте ткань средством для мытья посуды, чтобы убрать жирные следы.

Зубная паста

Нанесите немного пасты на щётку и потрите пятно.

Затем постирайте одежду в машинке.

Как избежать повреждения ткани

Не используйте агрессивные растворители на деликатных тканях.

Не трите пятно слишком сильно — лучше несколько раз повторить процедуру.

Не используйте ножи — это может испортить волокна ткани.

Жвачка на одежде — не приговор. Главное — правильно выбрать метод удаления и не откладывать процесс надолго.

Уточнения

Жвачка — разговорное название жевательной резинки



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