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Выбираем идеальный вертикальный пылесос: главные характеристики и лайфхаки

4:31
Недвижимость

Вертикальный пылесос — компактное и маневренное устройство, которое становится отличным помощником в быту. Он удобен в хранении, легок в управлении и позволяет быстро очистить пол от пыли и мусора. Но среди множества моделей с разными характеристиками выбрать подходящую бывает непросто. Разбираемся, на что обратить внимание при покупке.

Уборка за собакой
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Уборка за собакой

Преимущества вертикального пылесоса

Отличие этой модели от традиционного пылесоса заключается в конструкции: основные элементы (аккумулятор, пылесборник, фильтр и воздухонасос) находятся в вертикальном корпусе. Это позволяет управлять устройством одной рукой, без необходимости волочить за собой тяжелый блок с трубой.

Основные плюсы

  • Удобство использования и хранения.
  • Относительно небольшой вес.
  • Хорошая мощность всасывания (в качественных моделях сравнима с классическими пылесосами).
  • Маневренность — легко убирает даже в труднодоступных местах.
  • Возможность трансформации в ручной пылесос (в некоторых моделях).

Мощность всасывания

Это главный параметр, определяющий эффективность уборки. Не стоит путать мощность всасывания (обычно 125-1000 Вт) и мощность потребления электроэнергии.

Какая мощность нужна

  • Для гладких поверхностей (плитка, ламинат, паркет) достаточно модели с невысоким показателем.
  • Для домов с коврами и домашними животными лучше выбирать максимальную мощность.

Объем пылесборника

Чем больше контейнер для мусора, тем реже его нужно очищать, но тем тяжелее становится пылесос.

Какой объем выбрать

  • Для регулярной уборки квартиры достаточно контейнера до 500 г.
  • Для больших площадей или уборки шерсти животных лучше выбрать модель с емкостью от 1 кг.

Важно помнить, что заполненный контейнер снижает мощность всасывания, поэтому его нужно очищать своевременно.

Габариты и вес

Вес устройства варьируется от 1 до 3 кг, что позволяет удерживать его одной рукой. Но если уборка требует вместительного контейнера, придется учитывать и дополнительный вес.

Типы фильтров

Фильтрация влияет не только на чистоту пола, но и на качество воздуха в помещении.

Популярные виды

  • С контейнером или мешком: важно наличие НЕРА-фильтра, который предотвращает выброс пыли обратно в воздух.
  • Циклонный фильтр: создает вихревой поток, отделяя мусор и удерживая его в контейнере. Такие модели стабильны по мощности, но более шумные.
  • С аквафильтром: воздух проходит через воду, очищаясь от пыли и аллергенов. Отличный вариант для семей с аллергиками, но стоит дороже.

Влажная уборка

Некоторые вертикальные пылесосы оснащены функцией влажной уборки. Они распыляют воду и затем всасывают ее обратно, удаляя даже въевшуюся грязь. Это полезная опция для семей с детьми и аллергиками.

Беспроводные и проводные модели

  • Беспроводные пылесосы работают от аккумулятора, обеспечивая свободу передвижения. Заряжаются от 3 до 7 часов, время работы — 30-60 минут.
  • Проводные модели имеют более мощное всасывание, но требуют подключения к сети. Длина шнура обычно до 7 м, что позволяет свободно перемещаться по комнате.

Уход и хранение

  • Для долгой службы фильтры, контейнеры и щетки нужно очищать регулярно.
  • Хранить пылесос лучше в сухом месте, вдали от холода и влаги.
  • Некоторые модели можно ставить вертикально, другие требуют горизонтального хранения.

Как выбрать вертикальный пылесос для дома

  • Определите мощность всасывания в зависимости от типа покрытия.
  • Выберите оптимальный объем контейнера - не менее 500 г для небольшой квартиры.
  • Учитывайте вес устройства, если планируете часто держать его в руках.
  • Выбирайте надежный фильтр, особенно если в доме есть аллергики.
  • Рассмотрите модели с влажной уборкой, если хотите поддерживать чистоту без дополнительных приспособлений.
  • Решите, нужен ли вам аккумуляторный вариант, или удобнее использовать проводную модель.

Уточнения

Пылесо́с - агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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