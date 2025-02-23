Выбираем идеальный вертикальный пылесос: главные характеристики и лайфхаки

4:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вертикальный пылесос — компактное и маневренное устройство, которое становится отличным помощником в быту. Он удобен в хранении, легок в управлении и позволяет быстро очистить пол от пыли и мусора. Но среди множества моделей с разными характеристиками выбрать подходящую бывает непросто. Разбираемся, на что обратить внимание при покупке.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Уборка за собакой

Преимущества вертикального пылесоса

Отличие этой модели от традиционного пылесоса заключается в конструкции: основные элементы (аккумулятор, пылесборник, фильтр и воздухонасос) находятся в вертикальном корпусе. Это позволяет управлять устройством одной рукой, без необходимости волочить за собой тяжелый блок с трубой.

Основные плюсы

Удобство использования и хранения.

Относительно небольшой вес.

Хорошая мощность всасывания (в качественных моделях сравнима с классическими пылесосами).

Маневренность — легко убирает даже в труднодоступных местах.

Возможность трансформации в ручной пылесос (в некоторых моделях).

Мощность всасывания

Это главный параметр, определяющий эффективность уборки. Не стоит путать мощность всасывания (обычно 125-1000 Вт) и мощность потребления электроэнергии.

Какая мощность нужна

Для гладких поверхностей (плитка, ламинат, паркет) достаточно модели с невысоким показателем.

Для домов с коврами и домашними животными лучше выбирать максимальную мощность.

Объем пылесборника

Чем больше контейнер для мусора, тем реже его нужно очищать, но тем тяжелее становится пылесос.

Какой объем выбрать

Для регулярной уборки квартиры достаточно контейнера до 500 г.

Для больших площадей или уборки шерсти животных лучше выбрать модель с емкостью от 1 кг.

Важно помнить, что заполненный контейнер снижает мощность всасывания, поэтому его нужно очищать своевременно.

Габариты и вес

Вес устройства варьируется от 1 до 3 кг, что позволяет удерживать его одной рукой. Но если уборка требует вместительного контейнера, придется учитывать и дополнительный вес.

Типы фильтров

Фильтрация влияет не только на чистоту пола, но и на качество воздуха в помещении.

Популярные виды

С контейнером или мешком : важно наличие НЕРА-фильтра, который предотвращает выброс пыли обратно в воздух.

: важно наличие НЕРА-фильтра, который предотвращает выброс пыли обратно в воздух. Циклонный фильтр : создает вихревой поток, отделяя мусор и удерживая его в контейнере. Такие модели стабильны по мощности, но более шумные.

: создает вихревой поток, отделяя мусор и удерживая его в контейнере. Такие модели стабильны по мощности, но более шумные. С аквафильтром: воздух проходит через воду, очищаясь от пыли и аллергенов. Отличный вариант для семей с аллергиками, но стоит дороже.

Влажная уборка

Некоторые вертикальные пылесосы оснащены функцией влажной уборки. Они распыляют воду и затем всасывают ее обратно, удаляя даже въевшуюся грязь. Это полезная опция для семей с детьми и аллергиками.

Беспроводные и проводные модели

Беспроводные пылесосы работают от аккумулятора, обеспечивая свободу передвижения. Заряжаются от 3 до 7 часов, время работы — 30-60 минут.

работают от аккумулятора, обеспечивая свободу передвижения. Заряжаются от 3 до 7 часов, время работы — 30-60 минут. Проводные модели имеют более мощное всасывание, но требуют подключения к сети. Длина шнура обычно до 7 м, что позволяет свободно перемещаться по комнате.

Уход и хранение

Для долгой службы фильтры, контейнеры и щетки нужно очищать регулярно.

Хранить пылесос лучше в сухом месте, вдали от холода и влаги.

Некоторые модели можно ставить вертикально, другие требуют горизонтального хранения.

Как выбрать вертикальный пылесос для дома

Определите мощность всасывания в зависимости от типа покрытия.

в зависимости от типа покрытия. Выберите оптимальный объем контейнера - не менее 500 г для небольшой квартиры.

- не менее для небольшой квартиры. Учитывайте вес устройства , если планируете часто держать его в руках.

, если планируете часто держать его в руках. Выбирайте надежный фильтр , особенно если в доме есть аллергики.

, особенно если в доме есть аллергики. Рассмотрите модели с влажной уборкой , если хотите поддерживать чистоту без дополнительных приспособлений.

, если хотите поддерживать чистоту без дополнительных приспособлений. Решите, нужен ли вам аккумуляторный вариант, или удобнее использовать проводную модель.

Уточнения

Пылесо́с - агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха.



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