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Разводы, царапины, потёртости: как востановить глянцевые фасады кухни

3:20
Недвижимость

Глянцевая кухня выглядит эффектно, но при эксплуатации её фасады и столешницы быстро теряют первозданный вид. На поверхности появляются отпечатки пальцев, разводы, пятна жира, а главное — царапины, которые особенно заметны при солнечном свете. Как удалить повреждения и предотвратить их появление?

Светлая кухня
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Светлая кухня

Особенности ухода за глянцевыми фасадами

Чтобы сохранить блеск кухни, важно помнить несколько правил:

  • Запрещены абразивные средства: жёсткие щётки, порошки, сода и ворсистые полотенца оставляют микроцарапины.
  • Меламиновые губки тоже нежелательны: они могут повредить поверхность, хотя и кажутся деликатными.
  • Не используйте агрессивную химию: кислоты, хлор и ацетон разрушают защитный слой.
  • Солнечные лучи со временем вызывают выцветание: особенно это касается ПВХ-плёнки и полиуретановых лаков.
  • Высокая температура вредит глянцу: не ставьте горячие предметы на столешницы и не размещайте гарнитур слишком близко к плите.

Как удалить царапины с глянцевых поверхностей

Если повреждения уже появились, убрать их народными методами не получится. Используйте проверенные способы:

  • Восковая полироль: нанесите небольшое количество на мягкую ткань (байковую или фланелевую) и тщательно обработайте царапину.
  • Лак-спрей на основе акрила: отлично маскирует дефекты, продаётся в строительных магазинах. Перед нанесением внимательно прочитайте инструкцию.
  • Восковой карандаш для мебели: разогрейте воск, заполните им повреждение, удалите излишки, затем нанесите маркер для ламината в тон.
  • Автокарандаши с гелевым наполнением: хороший вариант для восстановления ярких акриловых фасадов.

Перед обработкой поверхность нужно обезжирить спиртовым раствором. Это обеспечит ровное покрытие и продлит его стойкость.

Как вернуть блеск глянцевой кухне

Регулярный уход предотвращает помутнение покрытия и образование липкого налёта. Для этого:

  • Используйте микрофибровые салфетки - они не оставляют ворсинок и царапин.
  • Протирайте поверхность бумажными полотенцами после влажной уборки, чтобы избежать разводов.
  • Выбирайте аэрозольные моющие средства, например, Сиф Антижир, которые эффективно удаляют пятна и усиливают блеск.
  • Проводите генеральную уборку с жидкостью для посуды или универсальными моющими средствами.
  • Применяйте салфетки с антистатиком, чтобы пыль меньше оседала на фасадах.
  • Для восстановления блеска можно использовать раствор уксуса и воды (1:1), распыляя его с помощью пульверизатора.

Как предотвратить появление царапин

  • Всегда используйте разделочные доски: ножи оставляют на столешнице микроцарапины.
  • Выбирайте чистящие кремы и спреи вместо порошков.
  • Открывайте дверцы только за ручки, а ещё лучше — установите доводчики.
  • Не ставьте горячую посуду прямо на столешницу - используйте подставки.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить глянцевую кухню в безупречном состоянии надолго!

Уточнения

Полирова́ние является отделочной операцией обработки металлических, стеклянных, деревянных, пластиковых, тканых и других поверхностей.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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