Разводы, царапины, потёртости: как востановить глянцевые фасады кухни
3:20
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23.02.2025 21:27
Глянцевая кухня выглядит эффектно, но при эксплуатации её фасады и столешницы быстро теряют первозданный вид. На поверхности появляются отпечатки пальцев, разводы, пятна жира, а главное — царапины, которые особенно заметны при солнечном свете. Как удалить повреждения и предотвратить их появление?
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Светлая кухня
Особенности ухода за глянцевыми фасадами
Чтобы сохранить блеск кухни, важно помнить несколько правил:
Запрещены абразивные средства: жёсткие щётки, порошки, сода и ворсистые полотенца оставляют микроцарапины.
Меламиновые губки тоже нежелательны: они могут повредить поверхность, хотя и кажутся деликатными.
Не используйте агрессивную химию: кислоты, хлор и ацетон разрушают защитный слой.
Солнечные лучи со временем вызывают выцветание: особенно это касается ПВХ-плёнки и полиуретановых лаков.
Высокая температура вредит глянцу: не ставьте горячие предметы на столешницы и не размещайте гарнитур слишком близко к плите.
Как удалить царапины с глянцевых поверхностей
Если повреждения уже появились, убрать их народными методами
не получится. Используйте проверенные способы:
Восковая полироль: нанесите небольшое количество на мягкую ткань (байковую или фланелевую) и тщательно обработайте царапину.
Лак-спрей на основе акрила: отлично маскирует дефекты, продаётся в строительных магазинах. Перед нанесением внимательно прочитайте инструкцию.
Восковой карандаш для мебели: разогрейте воск, заполните им повреждение, удалите излишки, затем нанесите маркер для ламината в тон.
Автокарандаши с гелевым наполнением: хороший вариант для восстановления ярких акриловых фасадов.
Перед обработкой поверхность нужно обезжирить спиртовым раствором. Это обеспечит ровное покрытие и продлит его стойкость.
Как вернуть блеск глянцевой кухне
Регулярный уход предотвращает помутнение покрытия и образование липкого налёта. Для этого:
Используйте микрофибровые салфетки - они не оставляют ворсинок и царапин.
Протирайте поверхность бумажными полотенцами после влажной уборки, чтобы избежать разводов.
Выбирайте аэрозольные моющие средства, например, Сиф Антижир, которые эффективно удаляют пятна и усиливают блеск.
Проводите генеральную уборку с жидкостью для посуды или универсальными моющими средствами.
Применяйте салфетки с антистатиком, чтобы пыль меньше оседала на фасадах.
Для восстановления блеска можно использовать раствор уксуса и воды (1:1), распыляя его с помощью пульверизатора.
Как предотвратить появление царапин
Всегда используйте разделочные доски: ножи оставляют на столешнице микроцарапины.
Выбирайте чистящие кремы и спреи вместо порошков.
Открывайте дверцы только за ручки, а ещё лучше — установите доводчики.
Не ставьте горячую посуду прямо на столешницу - используйте подставки.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить глянцевую кухню в безупречном состоянии надолго!
Уточнения
является отделочной операцией обработки металлических, стеклянных, деревянных, пластиковых, тканых и других поверхностей. Полирова́ние
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру