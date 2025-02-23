Разводы, царапины, потёртости: как востановить глянцевые фасады кухни

3:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Глянцевая кухня выглядит эффектно, но при эксплуатации её фасады и столешницы быстро теряют первозданный вид. На поверхности появляются отпечатки пальцев, разводы, пятна жира, а главное — царапины, которые особенно заметны при солнечном свете. Как удалить повреждения и предотвратить их появление?

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Светлая кухня

Особенности ухода за глянцевыми фасадами

Чтобы сохранить блеск кухни, важно помнить несколько правил:

Запрещены абразивные средства: жёсткие щётки, порошки, сода и ворсистые полотенца оставляют микроцарапины.

жёсткие щётки, порошки, сода и ворсистые полотенца оставляют микроцарапины. Меламиновые губки тоже нежелательны: они могут повредить поверхность, хотя и кажутся деликатными.

они могут повредить поверхность, хотя и кажутся деликатными. Не используйте агрессивную химию: кислоты, хлор и ацетон разрушают защитный слой.

кислоты, хлор и ацетон разрушают защитный слой. Солнечные лучи со временем вызывают выцветание: особенно это касается ПВХ-плёнки и полиуретановых лаков.

особенно это касается ПВХ-плёнки и полиуретановых лаков. Высокая температура вредит глянцу: не ставьте горячие предметы на столешницы и не размещайте гарнитур слишком близко к плите.

Как удалить царапины с глянцевых поверхностей

Если повреждения уже появились, убрать их народными методами не получится. Используйте проверенные способы:

Восковая полироль: нанесите небольшое количество на мягкую ткань (байковую или фланелевую) и тщательно обработайте царапину.

нанесите небольшое количество на мягкую ткань (байковую или фланелевую) и тщательно обработайте царапину. Лак-спрей на основе акрила: отлично маскирует дефекты, продаётся в строительных магазинах. Перед нанесением внимательно прочитайте инструкцию.

отлично маскирует дефекты, продаётся в строительных магазинах. Перед нанесением внимательно прочитайте инструкцию. Восковой карандаш для мебели: разогрейте воск, заполните им повреждение, удалите излишки, затем нанесите маркер для ламината в тон.

разогрейте воск, заполните им повреждение, удалите излишки, затем нанесите маркер для ламината в тон. Автокарандаши с гелевым наполнением: хороший вариант для восстановления ярких акриловых фасадов.

Перед обработкой поверхность нужно обезжирить спиртовым раствором. Это обеспечит ровное покрытие и продлит его стойкость.

Как вернуть блеск глянцевой кухне

Регулярный уход предотвращает помутнение покрытия и образование липкого налёта. Для этого:

Используйте микрофибровые салфетки - они не оставляют ворсинок и царапин.

- они не оставляют ворсинок и царапин. Протирайте поверхность бумажными полотенцами после влажной уборки, чтобы избежать разводов.

после влажной уборки, чтобы избежать разводов. Выбирайте аэрозольные моющие средства , например, Сиф Антижир , которые эффективно удаляют пятна и усиливают блеск.

, например, , которые эффективно удаляют пятна и усиливают блеск. Проводите генеральную уборку с жидкостью для посуды или универсальными моющими средствами.

с жидкостью для посуды или универсальными моющими средствами. Применяйте салфетки с антистатиком , чтобы пыль меньше оседала на фасадах.

, чтобы пыль меньше оседала на фасадах. Для восстановления блеска можно использовать раствор уксуса и воды (1:1), распыляя его с помощью пульверизатора.

Как предотвратить появление царапин

Всегда используйте разделочные доски: ножи оставляют на столешнице микроцарапины.

ножи оставляют на столешнице микроцарапины. Выбирайте чистящие кремы и спреи вместо порошков.

вместо порошков. Открывайте дверцы только за ручки , а ещё лучше — установите доводчики.

, а ещё лучше — установите доводчики. Не ставьте горячую посуду прямо на столешницу - используйте подставки.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить глянцевую кухню в безупречном состоянии надолго!

Уточнения

Полирова́ние является отделочной операцией обработки металлических, стеклянных, деревянных, пластиковых, тканых и других поверхностей.



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