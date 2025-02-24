Чистота без лишних хлопот: лучшие методы мытья пластиковых жалюзи
Жалюзи собирают пыль и загрязнения, портя внешний вид помещения. Узнайте, как правильно ухаживать за ними, не повредив материал.
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Способы чистки пластиковых жалюзи
- Сухая уборка: используйте мягкую тряпку или специальную щётку-щипцы, которая ускорит процесс чистки.
- Влажная уборка: протрите ламели мыльным раствором, а затем чистой водой. Не делайте раствор слишком концентрированным — это может оставить разводы.
- Чистка пылесосом: насадка для мягкой мебели на слабом режиме поможет удалить пыль без риска повредить жалюзи.
Как помыть жалюзи, не снимая их
- Постелите клеёнку на пол, поставьте стул для удобства.
- Закройте жалюзи и промойте каждую ламель губкой с мыльным раствором.
- Наденьте тканевые перчатки и одновременно протирайте ламели с двух сторон.
- После мытья обработайте антистатиком, чтобы уменьшить оседание пыли.
Как снять жалюзи для мытья
- Ознакомьтесь с инструкцией. Современные модели имеют фиксаторы, которые легко отщёлкиваются.
- Горизонтальные жалюзи снимаются по одной ламели, а вертикальные — цельным полотном.
- После мытья дайте им высохнуть на горизонтальной поверхности, не используйте фен или батарею.
Средства для мытья пластиковых жалюзи
- Универсальный спрей для стекол и зеркал: придаст блеск и уберёт разводы.
- Влажные салфетки: быстрый способ очистки.
- Смесь из воды, нашатыря и перекиси водорода: справится с никотиновыми пятнами.
Полезные советы
- Очищайте жалюзи раз в месяц, чтобы избежать накопления грязи.
- Не используйте спирт и агрессивные растворители — они могут испортить пластик.
- Применяйте мягкие тряпки из микрофибры, чтобы не оставлять разводов.
- Для глубокого очищения можно обратиться в клининговую компанию.
Уточнения
Жалюзи́ (фр. jalousie - "ревность") — светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру