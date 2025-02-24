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Чистота без лишних хлопот: лучшие методы мытья пластиковых жалюзи

Недвижимость

Жалюзи собирают пыль и загрязнения, портя внешний вид помещения. Узнайте, как правильно ухаживать за ними, не повредив материал.

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Способы чистки пластиковых жалюзи

  • Сухая уборка: используйте мягкую тряпку или специальную щётку-щипцы, которая ускорит процесс чистки.
  • Влажная уборка: протрите ламели мыльным раствором, а затем чистой водой. Не делайте раствор слишком концентрированным — это может оставить разводы.
  • Чистка пылесосом: насадка для мягкой мебели на слабом режиме поможет удалить пыль без риска повредить жалюзи.

Как помыть жалюзи, не снимая их

  • Постелите клеёнку на пол, поставьте стул для удобства.
  • Закройте жалюзи и промойте каждую ламель губкой с мыльным раствором.
  • Наденьте тканевые перчатки и одновременно протирайте ламели с двух сторон.
  • После мытья обработайте антистатиком, чтобы уменьшить оседание пыли.

Как снять жалюзи для мытья

  • Ознакомьтесь с инструкцией. Современные модели имеют фиксаторы, которые легко отщёлкиваются.
  • Горизонтальные жалюзи снимаются по одной ламели, а вертикальные — цельным полотном.
  • После мытья дайте им высохнуть на горизонтальной поверхности, не используйте фен или батарею.

Средства для мытья пластиковых жалюзи

  • Универсальный спрей для стекол и зеркал: придаст блеск и уберёт разводы.
  • Влажные салфетки: быстрый способ очистки.
  • Смесь из воды, нашатыря и перекиси водорода: справится с никотиновыми пятнами.

Полезные советы

  • Очищайте жалюзи раз в месяц, чтобы избежать накопления грязи.
  • Не используйте спирт и агрессивные растворители — они могут испортить пластик.
  • Применяйте мягкие тряпки из микрофибры, чтобы не оставлять разводов.
  • Для глубокого очищения можно обратиться в клининговую компанию.

Уточнения

Жалюзи́ (фр. jalousie - "ревность") — светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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