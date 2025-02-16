Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чеботина вышла из себя из-за обвинений в плагиате
Кухонные полотенца пахнут даже после стирки? Используйте этот трюк – запах исчезнет навсегда
Угольная промышленность Кузбасса ищет пути выхода на международные рынки
Новая методика дрессировки: учёные выяснили, как дрессировать собаку быстрее и эффективнее
Телеведущий Куличков раскрыл, почему решил заняться своим здоровьем
Быстрый и полезный кето-майонез: домашний рецепт за 10 минут
Не обедайте в эти часы, если хотите похудеть: через сколько времени после завтрака нужно поесть?
Жирные волосы на следующий день? Эти лайфхаки помогут сохранить свежесть
Все, что мы знали о ДНК и РНК перевернулось — новые исследования

Собственников жилья могут оштрафовать на 4000 рублей: за что?

0:43
Недвижимость

Владельцев жилых помещений, которые не регистрируют по месту пребывания снимающих у них жилье мигрантов, могут оштрафовать на сумму до 4000 рублей.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

Постановка иностранца на учет — обязанность собственника. Если же он отказывается это делать, может быть наказан за административное правонарушение. За это грозит штраф, пишет KP. RU, ссылаясь на ГУ по вопросам миграции МВД России.

При этом собственник жилья может в любой момент снять мигранта с учета. Кстати, чтобы поставить иностранца на учет, владельцам квартир или домов не нужно будет дополнительно платить. Это можно сделать через портал Госуслуг.

Уточнения

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Бабушка не садится за рассаду без этих средств — теперь и у меня всегда отличный урожай
Садоводство, цветоводство
Бабушка не садится за рассаду без этих средств — теперь и у меня всегда отличный урожай Аудио 
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Еда и рецепты
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду Аудио 
Популярное
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло

Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!

Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Падение цитадели. Как Часов Яр станет причиной обрушения фронта в Донбассе Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Последние материалы
Тонкие волосы? Эти шаги помогут добавить объем
На Чёрном море пойдёт снег: арктический холод накроет эту часть России
Ярослав Сумишевский честно рассказал о реакции дочери на появление младшего брата
Пожар в кафе под Кингисеппом: состояние пострадавших оценивается как стабильное
Пара из Бразилии живёт в браке дольше всех в мире! Какой у них секрет?
Картошка не виновата в ваших лишних килограммах: виноват способ приготовления — и это не жарка
Кейт Миддлтон уберегла детей от участия в древнем жестоком обряде королевской семьи
Хотите здорового кота? Вот чем нужно кормить котёнка в первые месяцы
Растения решили, что пришла весна? Экстренные меры для защиты сада
Три дыхательных упражнения для увеличения объема легких
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.