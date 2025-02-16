Собственников жилья могут оштрафовать на 4000 рублей: за что?

0:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Владельцев жилых помещений, которые не регистрируют по месту пребывания снимающих у них жилье мигрантов, могут оштрафовать на сумму до 4000 рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

Постановка иностранца на учет — обязанность собственника. Если же он отказывается это делать, может быть наказан за административное правонарушение. За это грозит штраф, пишет KP. RU, ссылаясь на ГУ по вопросам миграции МВД России.

При этом собственник жилья может в любой момент снять мигранта с учета. Кстати, чтобы поставить иностранца на учет, владельцам квартир или домов не нужно будет дополнительно платить. Это можно сделать через портал Госуслуг.

Уточнения

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.





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