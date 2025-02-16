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Грязь между рамами? Попробуйте этот метод – окна засияют

1:16
Недвижимость

Мытьё окон — занятие не из лёгких, особенно если песок и пыль забиваются между рамами. Обычные тряпки не помогают, и кажется, что вычистить эти места невозможно? Есть проверенный способ, который сделает процесс уборки гораздо проще.

цветы на балконе
Фото: Wikipedia by Shaun Dunphy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
цветы на балконе

Что понадобится:

  • Влажные салфетки
  • Бытовая щётка
  • Моющее средство (спрей или пена)

Как очистить окна без лишних усилий:

Подготовка

Пройдитесь щёткой по загрязнённым участкам, чтобы убрать основной слой пыли и песка.

Удаление труднодоступной грязи

Обмотайте щётку влажной салфеткой и аккуратно прочистите углы и щели оконной рамы. Это поможет собрать грязь, которая застряла в конструкции.

Глубокая чистка

Если загрязнения всё ещё заметны, нанесите моющее средство в виде спрея или пены на проблемные зоны. Дайте ему подействовать несколько минут.

Финальная обработка

Пройдитесь по обработанным участкам щёткой с влажной салфеткой, чтобы удалить оставшуюся грязь.

Этот метод помогает без лишних усилий удалить даже сильные загрязнения. Окна будут сиять чистотой, а вы потратите на уборку минимум времени!

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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