Ванная стала просторнее! Эти три трюка сэкономят каждый сантиметр

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Владельцы небольших ванных комнат часто сталкиваются с проблемой хранения вещей. Грязное бельё, бытовая химия, косметика и даже полотенца занимают много места. Однако несколько простых решений помогут рационально использовать пространство.

Фото: https://www.freepik.com Ванная комната

1. Складная сушилка вместо верёвок

Обычные верёвки загромождают пространство и портят интерьер. Компактная сушилка решает проблему.

Какие бывают:

Автоматическая верёвка — после использования сворачивается внутрь корпуса.

Вертушка с прищепками — занимает минимум места, удобна для мелкого белья.

Гармошка — крепится к стене и складывается при необходимости.

2. Маленькая раковина с боковым смесителем

Классическая раковина может отнимать лишние сантиметры. Компактный прямоугольный вариант с краником сбоку освобождает больше места для хранения.

Плюсы:

Больше пространства для передвижения.

Можно установить дополнительные полочки или тумбу.

Эстетичный современный дизайн.

3. Зеркальный шкаф вместо обычного зеркала

Зеркало само по себе занимает полезное место. Если заменить его на зеркальный шкафчик, пространство станет намного функциональнее.

Что можно хранить:

Зубные щётки и пасту.

Гигиенические принадлежности.

Косметику и парфюмерию.

Даже неглубокие полки помогут скрыть мелкие вещи, освободив пространство на раковине.

Использование складных конструкций, продуманная замена раковины и зеркала помогут сэкономить место и сделать ванную комнату удобнее.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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