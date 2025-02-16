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Ванная стала просторнее! Эти три трюка сэкономят каждый сантиметр

1:43
Недвижимость

Владельцы небольших ванных комнат часто сталкиваются с проблемой хранения вещей. Грязное бельё, бытовая химия, косметика и даже полотенца занимают много места. Однако несколько простых решений помогут рационально использовать пространство.

Ванная комната
Фото: https://www.freepik.com
Ванная комната

1. Складная сушилка вместо верёвок

Обычные верёвки загромождают пространство и портят интерьер. Компактная сушилка решает проблему.

Какие бывают:

  • Автоматическая верёвка — после использования сворачивается внутрь корпуса.
  • Вертушка с прищепками — занимает минимум места, удобна для мелкого белья.
  • Гармошка — крепится к стене и складывается при необходимости.

2. Маленькая раковина с боковым смесителем

Классическая раковина может отнимать лишние сантиметры. Компактный прямоугольный вариант с краником сбоку освобождает больше места для хранения.

Плюсы:

  • Больше пространства для передвижения.
  • Можно установить дополнительные полочки или тумбу.
  • Эстетичный современный дизайн.

3. Зеркальный шкаф вместо обычного зеркала

Зеркало само по себе занимает полезное место. Если заменить его на зеркальный шкафчик, пространство станет намного функциональнее.

Что можно хранить:

  • Зубные щётки и пасту.
  • Гигиенические принадлежности.
  • Косметику и парфюмерию.

Даже неглубокие полки помогут скрыть мелкие вещи, освободив пространство на раковине.

Использование складных конструкций, продуманная замена раковины и зеркала помогут сэкономить место и сделать ванную комнату удобнее.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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