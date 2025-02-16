Ванная стала просторнее! Эти три трюка сэкономят каждый сантиметр

Владельцы небольших ванных комнат часто сталкиваются с проблемой хранения вещей. Грязное бельё, бытовая химия, косметика и даже полотенца занимают много места. Однако несколько простых решений помогут рационально использовать пространство.
Обычные верёвки загромождают пространство и портят интерьер. Компактная сушилка решает проблему.
Какие бывают:
Классическая раковина может отнимать лишние сантиметры. Компактный прямоугольный вариант с краником сбоку освобождает больше места для хранения.
Плюсы:
Зеркало само по себе занимает полезное место. Если заменить его на зеркальный шкафчик, пространство станет намного функциональнее.
Что можно хранить:
Даже неглубокие полки помогут скрыть мелкие вещи, освободив пространство на раковине.
Использование складных конструкций, продуманная замена раковины и зеркала помогут сэкономить место и сделать ванную комнату удобнее.
Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
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