Наружное утепление без проблем: какие материалы самые надежные

2:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если загородный дом стал холодным, а стены промерзают, значит, пришло время заняться утеплением. Через стены уходит до 30% тепла, поэтому важно правильно выбрать способ утепления. Лучший вариант — утеплить дом снаружи, и вот почему.

Фото: flickr.com by Timo Newton-Syms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Входная дверь

Утепление изнутри: минусы

Уменьшается полезная площадь.

Стены остаются холодными и не накапливают тепло.

Образуется конденсат, что приводит к плесени и грибку.

Преимущества наружного утепления

Утеплитель берет на себя температурные перепады.

Внутреннее пространство остается нетронутым.

Стены не промерзают, остаются сухими и без конденсата.

Но стоит учитывать, что наружное утепление можно проводить только в теплое время года, так как многие материалы требуют плюсовой температуры для монтажа.

Выбираем утеплитель: что важно учитывать

Чтобы утеплитель работал эффективно, он должен соответствовать ряду требований:

Влагостойкость — не должен накапливать влагу.

— не должен накапливать влагу. Низкая теплопроводность — хорошо удерживать тепло.

— хорошо удерживать тепло. Пожаробезопасность — минимальный риск возгорания.

— минимальный риск возгорания. Экологичность — отсутствие токсичных выделений.

Рассмотрим, какие материалы чаще всего используют для наружного утепления.

Пенопласт и пенополистиролСамый бюджетный вариант — пенопласт. Но у него есть серьезный недостаток: он выделяет вредные вещества, а при горении становится токсичным. Поэтому предпочтительнее использовать экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Он долговечен, прост в монтаже, но остается горючим.

Минеральная вата

Гибкий материал, не требует идеального выравнивания поверхности. Обеспечивает хорошую тепло- и шумоизоляцию, экологически безопасен и не горит. Для крепления потребуется монтаж арматуры.

Стекловата

Более бюджетный вариант минеральной ваты. Также не горит и отлично сохраняет тепло. Однако у нее есть минусы: со временем дает усадку, крошится и требует осторожности при монтаже (работать нужно в маске и перчатках, иначе волокна могут попасть на кожу и в дыхательные пути).

Пеноизол (жидкий пенопласт)

Заливается в строительные конструкции, после застывания образует монолит. Экологичен, воздухопроницаем, негорюч и может прослужить до 50 лет. Однако материал довольно хрупкий, что стоит учитывать при выборе.

Выбор утеплителя зависит от приоритетов. Если важна экологичность — подойдет минеральная вата. Если нужно недорогое решение — стекловата или пенополистирол. Для максимального утепления без швов хорош пеноизол. Главное — не затягивать с утеплением, иначе дом будет терять тепло и станет некомфортным для проживания.

Уточнения

Теплоизоляция ("тепловая изоляция") — элементы конструкции, уменьшающие процесс теплопередачи и выполняющие роль основного термического сопротивления в конструкции.



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