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Не стройте дом, пока не узнали про этот вид бруса — разница огромная

3:15
Недвижимость

Дома из дерева всегда пользовались популярностью среди дачников, и это неудивительно. Натуральная древесина создает особый микроклимат, обеспечивая комфортное пребывание в любое время года. Летом в таком доме не жарко, а зимой он хорошо удерживает тепло. Кроме того, дерево — экологически чистый материал, что особенно важно для тех, кто заботится о здоровье.

Украшенное гирляндой дерево
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Украшенное гирляндой дерево

Брус — идеальный материал для дачного дома

Если вы не планируете жить на даче круглый год, брусовой дом станет оптимальным решением. Такой дом можно быстро протопить даже в холодное время года, а строительные затраты при этом остаются вполне доступными.

Виды строительного бруса

  1. Обычный обрезной брус — бывает строганым и нестроганым. Если он нестроганый, стены часто дополнительно отделывают, например, блок-хаусом. Это улучшает внешний вид дома.
  2. Строганый брус — гладкий, не требует отделки, отличается красивой текстурой дерева. Он дороже, но экономит средства на финишных работах.
  3. Профилированный брус — появился относительно недавно и завоевал популярность благодаря точной подгонке деталей. Его конструкция минимизирует щели, повышая теплоизоляцию. Разновидности профилей: одношиповые, двухшиповые, "немецкий" и "финский". Последний позволяет дополнительно укладывать утеплитель.
  4. Клееный брус — самый технологичный вариант. Он практически не подвержен усадке и не деформируется. Однако его стоимость выше из-за сложного производства.

Какие недостатки есть у бруса

Несмотря на преимущества, брус имеет и свои минусы:

  • Требует антисептической обработки, чтобы предотвратить гниение и появление плесени.
  • При усадке на поверхности могут образовываться трещины, особенно если использован брус естественной влажности.
  • Возможна атака насекомых-вредителей, если древесина не была обработана.
  • Перед установкой окон и дверей брусовому дому нужно время на усадку — минимум год.

Крепление и защита деревянного дома

Для соединения бруса чаще всего используют деревянные шканты. Они исключают риск образования конденсата и коррозии, что бывает при применении металлических крепежей.

Чтобы продлить срок службы деревянных стен, их покрывают специальными пропитками:

  • Антисептические составы защищают от гниения и насекомых.
  • Огнезащитные средства снижают риск возгорания.
  • Водоотталкивающие пропитки предотвращают впитывание влаги.

Для финальной отделки дома из бруса можно использовать краски. Наибольшей популярностью пользуются воднодисперсионные составы, которые подчеркивают текстуру дерева и не вредят экологии.


Дома из бруса — это отличное решение для дачи. Они сочетают в себе экологичность, долговечность и теплоизоляцию. Если выбрать правильный материал и уделить внимание обработке, такой дом будет радовать хозяев долгие годы.

Уточнения

Клеёный брус (клеёный профилированный брус); сокращённое международное обозначение — Glulam (glued laminated timber) — строительный материал из древесины.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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