Как можно использовать растительное масло в домашних условиях? Не все об этом знают

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Употреблять в пищу старое масло категорически запрещено. Тем не менее его можно использовать в качестве масла для кутикулы и ногтей на руках и ногах, или для пропитки любых деревянных изделий.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подсолнечное масло

Растительные масла, такие как оливковое или кокосовое масло, могут быть эффективными для удаления остатков жира и пятен с кухонных поверхностей. Просто нанесите небольшое количество масла на ткань или губку и тщательно протрите загрязненные участки.

Можно ли сливать растительное масло в канализацию

Заливать растительное масло в раковину или унитаз не рекомендуется. Масло не растворяется в воде, а, наоборот, густеет.

Если вылить его в раковину или унитаз в квартире, масло осядет на стенках труб. Это может стать причиной засорения и появления неприятного запаха.

Поэтому после приготовления вылейте оставшееся масло не в раковину, а в мусорное ведро. Используйте для этого бумажные салфетки.

Уточнения

Расти́тельные масла́ растительные жиры — продукты, извлекаемые из растительного сырья и состоящие из триглицеридов жирных кислот и сопутствующих им веществ (фосфолипиды, свободные жирные кислоты, воски, стеролы, вещества, придающие окраску и др.).





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