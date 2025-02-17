Как выбрать шторы для гостиной? Обратите внимание на эти три важных фактора

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Шторы из 100% льна, хлопка, рогожи или бамбука отлично вписываются в самые современные и дорогие интерьеры, а вот неестественность синтетических тканей уже давно вышла из моды.

Фото: commons.wikimedia. org by Дуван, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шторы в спальню ботифини. Автор текстильного дизайна Илья Медведев

Как выбрать цвет штор

Светлые, пастельные оттенки вызывают меньше негатива, чем яркие, агрессивные (красный, малиновый, оранжевый). Холодные оттенки следует использовать осторожно.

Ткани, окрашенные в "солнечные", теплые оттенки (желтый, оранжевый, лимонный, персиковый) подарят вам хорошее настроение.

Если интерьер комнаты однотонный, то шторы должны немного оттенять общий фон. Это значит, что вы должны подбирать цвет так, чтобы он не сливался с мебелью или обоями.

Лучше всего выбирать шторы, которые на два-три тона светлее или темнее интерьера комнаты. Это сделает помещение выглядеть более стильно и красиво.

Какие шторы для зала сейчас в тренде

Сейчас в моде лаконизм и простые формы. Используйте завязки, кисточки, ламбрекены, шторы из ниток, воланы.

Узор на шторах не должен выделяться по цвету. Выбирайте натуральные, геометрические принты, полосы и формы.

Какой цвет штор делает комнату больше

Белый цвет в интерьере визуально увеличивает пространство, делая его более светлым и просторным, что очень полезно в небольших помещениях.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.





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