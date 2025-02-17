Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Красной Поляне штормовое предупреждение, трассы закрыты
Не стройте дом, пока не узнали про этот вид бруса — разница огромная
"РВ" сообщила о прорыве ВС России в тыл украинской армии в Новоселке
Кошка ведёт себя агрессивно: что делать и как наладить отношения
Как далеко способен пробежать человек, не остановившись
Хойя в доме: как вырастить эту восковую красавицу без хлопот
Волшебство подкормки: раскройте потенциал ваших петуний
Простая и изумительно вкусная закуска: готовим свекольный салат с жареным лучком, который понравится всем
Секретный транспорт руководства ВАЗа: что было круче семёрки в советские годы

Как выбрать шторы для гостиной? Обратите внимание на эти три важных фактора

1:32
Недвижимость

Шторы из 100% льна, хлопка, рогожи или бамбука отлично вписываются в самые современные и дорогие интерьеры, а вот неестественность синтетических тканей уже давно вышла из моды.

Шторы в спальню ботифини. Автор текстильного дизайна Илья Медведев
Фото: commons.wikimedia. org by Дуван, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шторы в спальню ботифини. Автор текстильного дизайна Илья Медведев

Как выбрать цвет штор

Светлые, пастельные оттенки вызывают меньше негатива, чем яркие, агрессивные (красный, малиновый, оранжевый). Холодные оттенки следует использовать осторожно.

Ткани, окрашенные в "солнечные", теплые оттенки (желтый, оранжевый, лимонный, персиковый) подарят вам хорошее настроение.

Если интерьер комнаты однотонный, то шторы должны немного оттенять общий фон. Это значит, что вы должны подбирать цвет так, чтобы он не сливался с мебелью или обоями.

Лучше всего выбирать шторы, которые на два-три тона светлее или темнее интерьера комнаты. Это сделает помещение выглядеть более стильно и красиво.

Какие шторы для зала сейчас в тренде

Сейчас в моде лаконизм и простые формы. Используйте завязки, кисточки, ламбрекены, шторы из ниток, воланы.

Узор на шторах не должен выделяться по цвету. Выбирайте натуральные, геометрические принты, полосы и формы.

Какой цвет штор делает комнату больше

Белый цвет в интерьере визуально увеличивает пространство, делая его более светлым и просторным, что очень полезно в небольших помещениях.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Обязательное опрыскивание: как защитить свои деревья до начала весны
Советы
Обязательное опрыскивание: как защитить свои деревья до начала весны Аудио 
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Наука и техника
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море Аудио 
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
Авто
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора Аудио 
Популярное
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море

Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.

Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
РАФ-2203 Латвия. Самый знаменитый и массовый микроавтобус СССР Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4
Последние материалы
В Красной Поляне штормовое предупреждение, трассы закрыты
Не стройте дом, пока не узнали про этот вид бруса — разница огромная
"РВ" сообщила о прорыве ВС России в тыл украинской армии в Новоселке
Кошка ведёт себя агрессивно: что делать и как наладить отношения
Как далеко способен пробежать человек, не остановившись
Как выбрать шторы для гостиной? Обратите внимание на эти три важных фактора
Хойя в доме: как вырастить эту восковую красавицу без хлопот
Волшебство подкормки: раскройте потенциал ваших петуний
Простая и изумительно вкусная закуска: готовим свекольный салат с жареным лучком, который понравится всем
Секретный транспорт руководства ВАЗа: что было круче семёрки в советские годы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.