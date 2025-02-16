5 главных ошибок в интерьере, из-за которых ваш дом выглядит дешево

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Следовать модным тенденциям в дизайне — не значит автоматически создать стильный интерьер. Некоторые популярные решения могут не только удешевить пространство, но и сделать его безликим.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Интерьер гостиной

1. Бессистемное нагромождение картин и гравюр

Разноплановые картины в дешёвых рамах, хаотично развешанные по стенам, редко смотрятся элегантно. Без навыков профессионального дизайнера сложно грамотно скомбинировать произведения искусства, поэтому лучше избегать излишнего нагромождения декора.

2. Интерьер в одном цвете — рискованный шаг

Покраска стен в один оттенок с мебелью — не всегда удачное решение. Такое пространство может показаться скучным и даже небрежным. Чтобы избежать этого эффекта, стоит добавлять контрастные акценты, текстуры и оттенки, создавая глубину.

3. Белый и серый цвета в чистом виде выглядят дешево

Хотя эти оттенки считаются классическими, в чистом виде они часто смотрятся скучно и невыразительно. Намного лучше выбирать сложные оттенки белого и серого — с примесью тёплого или холодного подтона, которые сделают интерьер более дорогим и стильным.

4. Чрезмерная симметрия убивает индивидуальность

Абсолютно симметричный интерьер может выглядеть предсказуемо и безлико. Пространство без асимметричных деталей кажется искусственным и скучным. Добавление неожиданных элементов — разнопланового декора, нестандартных форм и текстур — поможет оживить помещение.

Хотите, чтобы интерьер выглядел дорого и стильно? Следите за балансом, избегайте чрезмерного минимализма или нагромождения деталей, а также выбирайте сложные оттенки и фактуры.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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