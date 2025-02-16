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5 вещей, которые выдадут неряшливость хозяев — даже если дома чисто

2:07
Недвижимость

Бывает так: дома чисто, всё расставлено по местам, но создается ощущение неряшливости. Виноваты в этом мелочи, которые мы просто перестаем замечать, а вот гости подмечают сразу. Эти детали формируют впечатление о хозяевах и могут испортить даже самый стильный интерьер.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

1. Грязная входная дверь

Первая вещь, на которую обращают внимание — это дверь. Независимо от того, ведёт ли она в квартиру, тамбур или частный дом, её чистота играет ключевую роль. Пыль, отпечатки пальцев и следы грязи создают ощущение, будто в этом доме не знают, что такое порядок.

2. Зеркала со следами и разводами

Зеркала — это визитная карточка жилья. Если на них пятна, разводы и отпечатки пальцев, это моментально бросается в глаза. Грязное зеркало создаёт впечатление неухоженности, даже если вокруг всё идеально чисто.

3. Грязные тряпки и губки на кухне

Старые, заплесневелые или просто неопрятные губки и тряпки портят весь вид кухни. К тому же они — настоящий рассадник бактерий. Регулярно заменяйте их и не оставляйте валяться на виду.

4. Запущенные комнатные растения

Цветы в доме — это прекрасно, но только если они ухоженные. Засохшие, пыльные или давно не поливаемые растения сразу создают ощущение запущенности. Искусственные цветы тоже могут выглядеть неестественно, если за ними не ухаживать.

5. Жалюзи, покрытые пылью

Жалюзи требуют регулярного ухода. Их недостаточно просто протирать — со временем пыль скапливается в труднодоступных местах. Если их не мыть, то в доме будет скапливаться грязь, даже если всё остальное идеально чистое.

Хотите, чтобы ваш дом всегда выглядел опрятно? Достаточно следить за этими деталями — и тогда даже неожиданные гости увидят в вас хозяина, который заботится о чистоте и порядке.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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