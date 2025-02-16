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Его следует мыть раз в месяц, но никто этого не делает: самое грязное место на кухне

1:40
Недвижимость

Каждый день вы открываете ящик с ложками, вилками и ножами, даже не задумываясь о том, сколько микробов и крошек может накапливаться в его уголках.

Захламлённая кухня
Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Захламлённая кухня

Несмотря на регулярную уборку кухни, многие забывают об этой части, которая требует внимания не меньше, чем плита или раковина. Даже если на первый взгляд он кажется чистым, в реальности это далеко не так.

Ящики, особенно те, что расположены рядом с рабочими поверхностями или плитой, неизбежно загрязняются крошками, каплями соусов или даже остатками продуктов. Остатки еды в ящике могут стать рассадником бактерий и плесени, крошки часто привлекают насекомых, а грязь со временем может повлиять на состояние приборов и материала органайзера.

Профессионалы советуют проводить чистку ящика хотя бы раз в месяц, а если вы часто готовите, то и чаще. Полностью опустошите ящик, удалите крошки пылесосом или влажной тряпкой. Для пластика и металла используйте ткань, смоченную в моющем средстве или уксусе, чтобы дезинфицировать поверхность.

Пластиковые и металлические органайзеры можно также мыть в посудомоечной машине. Для деревянных и ротанговых ящиков используйте мягкую ткань с уксусным раствором, а затем тщательно просушите, чтобы избежать деформации.

Никогда не помещайте деревянные или ротанговые органайзеры в посудомоечную машину, так как это может повредить их. Чтобы крошки не скапливались слишком быстро, регулярно протирайте ящик после приготовления пищи.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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