Звук, который оживит ваш телевизор: приобретите саундбар

Если вы хотите ощутить настоящее кинематографическое звучание, вам стоит рассмотреть покупку саундбара. Этот компактный звуковой аксессуар способен значительно улучшить качество звука, создавая эффект объёмного звучания.
Это особенно важно для экшн-фильмов, где звуковые эффекты играют ключевую роль, или для атмосферных драм, где важно слышать каждую деталь диалога, пишет журнал Receptar.
Объемный звук: саундбар имитирует эффект "окружающего" звука, что делает просмотр фильмов и сериалов более захватывающим.
Простая установка: вам не нужно быть техником, чтобы подключить саундбар к телевизору. Устройство поставляется с понятными инструкциями.
Доступность: Его стоимость (около 20 тысяч рублей) оправдывается долгосрочным использованием и высоким качеством звука.
Найдите порт HDMI (ARC) на телевизоре и звуковой панели. Этот порт предназначен для передачи аудио высокого качества. Подключите кабель HDMI: один конец в порт на телевизоре, другой — в звуковую панель.
Включите оба устройства. На пульте саундбара нажмите кнопку источника (source) и выберите HDMI.
В меню настроек телевизора выберите: "Настройки звука" → "Аудиовыход" → HDMI.
Если вы предпочитаете беспроводное подключение, воспользуйтесь Bluetooth.
Нажмите кнопку BT на звуковой панели и удерживайте, пока на экране не появится "BT pairing". На телевизоре откройте меню: "Настройки" → "Аудио" → "Список Bluetooth-динамиков". Выберите саундбар из списка доступных устройств.
Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.
Саундбар звуковая панель или медиа-бар — это тип громкоговорителя, который воспроизводит звук из широкого корпуса . Его ширина значительно превышает высоту, отчасти по акустическим причинам, а отчасти для того, чтобы его можно было установить над или под устройством отображения.
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