Звук, который оживит ваш телевизор: приобретите саундбар

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Если вы хотите ощутить настоящее кинематографическое звучание, вам стоит рассмотреть покупку саундбара. Этот компактный звуковой аксессуар способен значительно улучшить качество звука, создавая эффект объёмного звучания.

Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Телевизор

Это особенно важно для экшн-фильмов, где звуковые эффекты играют ключевую роль, или для атмосферных драм, где важно слышать каждую деталь диалога, пишет журнал Receptar.

Преимущества саундбара

Объемный звук: саундбар имитирует эффект "окружающего" звука, что делает просмотр фильмов и сериалов более захватывающим.

Простая установка: вам не нужно быть техником, чтобы подключить саундбар к телевизору. Устройство поставляется с понятными инструкциями.

Доступность: Его стоимость (около 20 тысяч рублей) оправдывается долгосрочным использованием и высоким качеством звука.

Как подключить саундбар к телевизору через HDMI

Найдите порт HDMI (ARC) на телевизоре и звуковой панели. Этот порт предназначен для передачи аудио высокого качества. Подключите кабель HDMI: один конец в порт на телевизоре, другой — в звуковую панель.

Включите оба устройства. На пульте саундбара нажмите кнопку источника (source) и выберите HDMI.

В меню настроек телевизора выберите: "Настройки звука" → "Аудиовыход" → HDMI.

Подключение через Bluetooth

Если вы предпочитаете беспроводное подключение, воспользуйтесь Bluetooth.

Нажмите кнопку BT на звуковой панели и удерживайте, пока на экране не появится "BT pairing". На телевизоре откройте меню: "Настройки" → "Аудио" → "Список Bluetooth-динамиков". Выберите саундбар из списка доступных устройств.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.



Саундбар звуковая панель или медиа-бар — это тип громкоговорителя, который воспроизводит звук из широкого корпуса . Его ширина значительно превышает высоту, отчасти по акустическим причинам, а отчасти для того, чтобы его можно было установить над или под устройством отображения.



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