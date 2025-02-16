Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сильная спина и красивый рельеф вам обеспечен, если не забывать об этом упражнении
Ошибки при выборе свадебных аксессуаров, которые могут испортить весь образ
Снижение пошлин: Россия уменьшает экспортные тарифы на сельхозкультуры
Назвавший себя вечным чужаком Моргенштерн* рассказал о своём нервном срыве
Расчет БПЛА ВС РФ подбил два мостоукладчика ВСУ-что произошло в Курской области
Антарктика вновь удивляет: в этот раз бактерией, которой не страшен лютый мороз
Что положить в мусорное ведро? От неприятного запаха не останется и следа
Расчет дронов Анвара РФ нарушил логистику ВСУ рядом с Суджей- что из этого вышло
Его следует мыть раз в месяц, но никто этого не делает: самое грязное место на кухне

Звук, который оживит ваш телевизор: приобретите саундбар

1:54
Недвижимость

Если вы хотите ощутить настоящее кинематографическое звучание, вам стоит рассмотреть покупку саундбара. Этот компактный звуковой аксессуар способен значительно улучшить качество звука, создавая эффект объёмного звучания.

Телевизор
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Телевизор

Это особенно важно для экшн-фильмов, где звуковые эффекты играют ключевую роль, или для атмосферных драм, где важно слышать каждую деталь диалога, пишет журнал Receptar.

Преимущества саундбара

Объемный звук: саундбар имитирует эффект "окружающего" звука, что делает просмотр фильмов и сериалов более захватывающим.

Простая установка: вам не нужно быть техником, чтобы подключить саундбар к телевизору. Устройство поставляется с понятными инструкциями.

Доступность: Его стоимость (около 20 тысяч рублей) оправдывается долгосрочным использованием и высоким качеством звука.

Как подключить саундбар к телевизору через HDMI

Найдите порт HDMI (ARC) на телевизоре и звуковой панели. Этот порт предназначен для передачи аудио высокого качества. Подключите кабель HDMI: один конец в порт на телевизоре, другой — в звуковую панель.

Включите оба устройства. На пульте саундбара нажмите кнопку источника (source) и выберите HDMI.
В меню настроек телевизора выберите: "Настройки звука" → "Аудиовыход" → HDMI.

Подключение через Bluetooth

Если вы предпочитаете беспроводное подключение, воспользуйтесь Bluetooth.

Нажмите кнопку BT на звуковой панели и удерживайте, пока на экране не появится "BT pairing". На телевизоре откройте меню: "Настройки" → "Аудио" → "Список Bluetooth-динамиков". Выберите саундбар из списка доступных устройств.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.

Саундбар звуковая панель или медиа-бар — это тип громкоговорителя, который воспроизводит звук из широкого корпуса . Его ширина значительно превышает высоту, отчасти по акустическим причинам, а отчасти для того, чтобы его можно было установить над или под устройством отображения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
Садоводство, цветоводство
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут Аудио 
Не выбрасывайте старую кожаную куртку — простые способы вернуть ей вид
Недвижимость
Не выбрасывайте старую кожаную куртку — простые способы вернуть ей вид Аудио 
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения
Садоводство, цветоводство
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения Аудио 
Популярное
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто

Хотите попробовать что-то новое? Эта необычная запеканка с печенью получается невероятно нежной и ароматной! Готовится просто, а результат — пальчики оближешь!

Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Удары из-за горизонта. Бомбардировщики Ту-22М недосягаемы для ПВО Украины Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Шикарный десерт на скорую руку: штрудель с яблоками и орехами, вместо сложного теста — готовый лаваш
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Последние материалы
Когда говорят, что бензиновый мотор устарел, Toyota улыбается и делает его круче
Пушистый комок счастья в вашей квартире: топ-10 крошечных пород собак
Улитки из йогуртового теста с ванилью — это удивительное сочетание нежности и хрустящей корочки
Россия закрывает двери иностранным мессенджерам
Юрий Лоза раскритиковал современных комиков за устаревший юмор
МО РФ: в ночь на 15 февраля над регионами обезврежено 40 БПЛА ВСУ
Готовимся к родам без стресса: пять простых шагов для здоровья и комфорта
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Эксперт рассказывает о шести вечнозелёных кустарниках для цветного сада круглый год
Звук, который оживит ваш телевизор: приобретите саундбар
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.