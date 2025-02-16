Сгорят моментально: вы должны отключить эти приборы от розетки во время грозы

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Во время грозы мало кто задумывается о том, что электроника в вашем доме может оказаться под угрозой. Молния, даже ударившая вдалеке, может вызвать перепады напряжения в линиях электропередач, что приведет к короткому замыканию или даже поломке ваших устройств.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Удлинитель

Электрические скачки, вызванные молнией, создают избыточную нагрузку на сеть, что может вывести из строя технику. Иногда даже защита от перенапряжения не справляется с такими ситуациями.

Чтобы уберечь электронику, важно вовремя предпринять профилактические меры, пишет журнал Receptar.

Рекомендации во время грозы

Отключить все электронные устройства от розеток. Это касается телевизоров, компьютеров, бытовой техники и других приборов, которые могут пострадать от скачков напряжения.

Не полагайтесь только на защиту от перенапряжений. Такие устройства полезны, но не всегда способны справиться с сильными ударами молнии.

Берегите свою электронику и финансы. Потратив несколько минут на отключение техники, вы сможете избежать больших затрат на ремонт или замену поврежденных устройств.

Уточнения

Электри́ческий прибо́р или электроприбор — это техническое устройство, приводимое в действие с помощью электричества и выполняющее некоторую полезную работу, которая может выражаться в виде механической работы, выделения теплоты и др. или предназначенное для обеспечения работы других электроприборов.



Гроза́ — атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаками и земной поверхностью возникают электрические разряды — молнии, сопровождаемые громом.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.