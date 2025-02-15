Без окон и вентилятора: лучшее решение для проветривания ванной комнаты

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В современных квартирах, где ванная или туалет не оборудованы окном, проблема скопления влаги становится особенно актуальной. Это не только неприятный запах, но и риск развития плесени, которая наносит вред здоровью.

Фото: Flickr by viviandnguyen_, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Плесень в ванной

Однако даже в таких условиях можно поддерживать чистоту и сухость, следуя нескольким простым рекомендациям.

Если естественной вентиляции недостаточно, подумайте об использовании осушителя воздуха. Это устройство эффективно удаляет влагу, не позволяя ей оседать на поверхностях. Это особенно полезно в ситуациях, когда влажность уже начала наносить ущерб.

Дополнительные меры включают отказ от сушки одежды в ванной, избегание длительного испарения горячей воды из ванны и поддержание умеренной температуры в помещении.

Эти простые шаги помогут создать сухую и комфортную атмосферу, избавив вас от лишних забот, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.