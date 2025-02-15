Оживите кухню без ремонта: секреты уютного интерьера

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда кухня может казаться холодной и лишённой уюта, но создать комфортную атмосферу можно без ремонта.

Фото: commons.wikimedia.org by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кухня

Эксперты советует внести несколько изменений, чтобы преобразить пространство. Замените стандартное освещение на плетёный абажур, который придаст мягкость свету и сделает его более тёплым.

Вместо привычной мебели выберите элементы из ротанга — они добавят натуральности и стиля. Оживить стены помогут обои с растительными или цветочными узорами. Это создаст тепло и уют, которых иногда не хватает в интерьере, несмотря на их меньшую практичность по сравнению с плиткой.

Всего несколько небольших деталей способны преобразить кухню, сделав её местом, куда захочется возвращаться снова и снова.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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