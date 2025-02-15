Как вернуть ослепительную белизну шторам натуральными методами

Шторы играют важную роль в декоре дома, но со временем теряют свой цвет из-за пыли, грязи, кухонного пара и табачного дыма.
Вместо использования агрессивных химических средств, попробуйте простые и натуральные способы, чтобы восстановить их первоначальную белизну.
Добавьте 2-3 ложки лимонной соли в воду при замачивании или стиральную машину. Это не только безопасно для ткани, но и эффективно осветляет шторы.
Пищевая сода отбеливает, а уксус удаляет остатки моющих средств и смягчает ткань. Добавьте их в стиральную машину — результат вас удивит, пишет Blikk Rúzs.
Натрите шторы белым мылом перед стиркой и добавьте буру в дозатор. Традиционный способ, который действительно работает.
Замочите шторы в соляном растворе перед стиркой, чтобы удалить серость и пятна.
Чтобы шторы дольше оставались белыми, не используйте горячую воду при стирке и сушите их на солнце. Натуральные методы — это не только безопасно для тканей, но и для вас.
Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.
Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.
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