Как вернуть ослепительную белизну шторам натуральными методами

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Шторы играют важную роль в декоре дома, но со временем теряют свой цвет из-за пыли, грязи, кухонного пара и табачного дыма.

Фото: commons.wikimedia. org by Posh Living, LLC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Прозрачные льняные шторы

Вместо использования агрессивных химических средств, попробуйте простые и натуральные способы, чтобы восстановить их первоначальную белизну.

1. Лимонная соль для блеска

Добавьте 2-3 ложки лимонной соли в воду при замачивании или стиральную машину. Это не только безопасно для ткани, но и эффективно осветляет шторы.

2. Уксус и сода

Пищевая сода отбеливает, а уксус удаляет остатки моющих средств и смягчает ткань. Добавьте их в стиральную машину — результат вас удивит, пишет Blikk Rúzs.

3. Белое мыло и бура

Натрите шторы белым мылом перед стиркой и добавьте буру в дозатор. Традиционный способ, который действительно работает.

4. Соль для идеальной чистоты

Замочите шторы в соляном растворе перед стиркой, чтобы удалить серость и пятна.

Чтобы шторы дольше оставались белыми, не используйте горячую воду при стирке и сушите их на солнце. Натуральные методы — это не только безопасно для тканей, но и для вас.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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