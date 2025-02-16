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Забудьте про Доместос: старый лайфхак избавит сантехнику от налета без химии

1:46
Недвижимость

Известковый налет и мочевой камень — настоящая головная боль для тех, кто сталкивается с жесткой водой. Эти отложения не только портят внешний вид сантехники, но и могут серьезно ухудшать её работу.

Унитаз
Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Унитаз

Многие решают проблему с помощью химических средств, но они не всегда эффективны и зачастую обладают резким запахом.

"Доместос в мусорку: очищаем унитаз с помощью средства для пяток — лайфхак из старого журнала", — так начинается статья, подчеркивающая, что решение проблемы может быть проще, чем кажется.

Часто для борьбы с налетом мы используем уксус или лимонную кислоту. Но если отложения стойкие, этих средств может быть недостаточно. В поисках более эффективного метода стоит вспомнить о старом, проверенном способе — очищении с помощью пемзы.

Пемза — это природный абразив, который, несмотря на свою жесткость, оказывается достаточно мягким и безопасным для сантехники.

При правильном использовании она не оставляет царапин, а результат заметен сразу. Этот метод идеально подходит для унитазов и раковин, а кусочек пемзы можно использовать много раз.

Некоторые химические средства, такие как "Утенок" или "Силлит", не всегда справляются с жесткими отложениями, а лишь оставляют разводы или ржавые пятна.

К тому же, сильный запах хлорки от "Доместоса" может быть невыносимым для многих. В отличие от них, пемза действует мягко и эффективно, не причиняя ущерба сантехнике.

Так почему бы не воспользоваться проверенным временем лайфхаком и не вернуть чистоту и блеск вашей сантехнике с помощью пемзы?

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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